Wolfsburger gewinnt mehr als 700.000 Euro im Lotto

Über 701.292,40 Euro darf sich ein Wolfsburger Lottogewinner freuen. Mit sechs richtig getippten Gewinnzahlen erzielte dieser einen Gewinn in der Gewinnklasse 2, heißt es in einer Mitteilung. Lediglich die richtige Superzahl fehlte ihm zum Millionengewinn. Seinen Spielschein gab der Wolfsburger am Samstagnachmittag mit zwölf getippten Feldern für eine Ausspielung in einer Annahmestelle von Lotto-Niedersachsen ab.

