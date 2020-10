Vier Kinder legen Grundstein für ihre neue Kita in Hattorf

Eine Grundsteinlegung für einen so weit fortgeschrittenen Rohbau gibt’s selten: Seit im Juli Baubeginn für die neue DRK-Kindertagesstätte Hattorf war, ist das Gebäude auf dem schmalen Grundstück vor dem Kleingärtnerverein kräftig in die Höhe gewachsen. Zur Grundsteinlegung machte sich am Montag daher Optimismus breit.

Als es ans Einmauern der Zeitkapsel ging, hatten die Verantwortlichen aus Politik und Verwaltung sowie vom Deutschen Roten Kreuz als Bauherr Unterstützung von vier Kindern; sie besuchen die im Modulbau untergebrachte Kita: Justus, Lilou und Lotta aus der Kindergartengruppe sowie Lara aus der Krippe halfen mit ihren Spielzeugkellen, den Zement gründlich zu verteilen.

Eine von vielen Anspielungen auf massive Probleme

Die Vier waren stellvertretend für alle Kita-Kinder auf der Baustelle. Gemeinsam hatten alle am Morgen in der Kita die Zeitkapsel gefüllt, wie Leiterin Martina Bohn verriet: mit Bauplänen, Fotos, einer DRK-Quietscheente und den Tageszeitungen. „Wir haben eine Garantie von 200 Jahren auf die Zeitkapsel – hoffen wir, dass wir so lange nicht nachschauen müssen“, merkte sie schmunzelnd an. Und: „Wir sind froh, dass der Kita-Neubau jetzt sichtbar wächst.“

Es war nur eine von vielen Anspielungen auf die massiven Probleme zuvor. Probleme und Pannen hatten im Januar 2019 sogar zum Planungsstopp „aufgrund erheblicher Kostensteigerungen“ geführt. Am Ende musste der Rat Mehrkosten von 1,131 Millionen Euro bewilligen, so dass die Kita nun 6,273 Millionen Euro teuer wird.

Neue Kita verbessert wohnortnahe Versorgung

„Der Weg war nicht einfach“, sagte Bürgermeisterin Bärbel Weist. Nach dem Planungsbeschluss 2013 gab es einen Architektenwettbewerb, im Dezember 2017 den Ratsbeschluss, dann den Bauantrag. „Aber es gab Probleme mit dem geringen Abstand zum Kleingärtnerverein.“ Mit den Verzögerungen seien hohe Mehrkosten entstanden. Sie wünschte daher einen termingerechten und unfallfreien Bauverlauf und betonte: „Der Bau verbessert die wohnortnahe Versorgung.“

„Wir wollen trotz schwieriger Haushaltslage im Tempo nicht nachlassen“, knüpfte Falko Mohrs an. Der Jugendhilfeausschuss-Vorsitzende merkte an, dass es in Hattorf ein bisschen länger gedauert habe und ein bisschen teurer geworden sei. „Aber der Ortsrat hat immer wieder gekämpft und den Finger in die Wunde gelegt.“

Kritik als Entschuldigung bei Kita-Leiterin verpackt

Ortsbürgermeister Marco Meiners verpackte seine Kritik am Bauherrn, indem er sagte, es sei an der Zeit, „sich zu entschuldigen“. An die Kita-Leiterin gewandt, erinnerte er daran, dass sie 2013 in dem Glauben kam, rasch eine neue Kita zu erhalten – gemäß Beschluss eines Beteiligungsverfahrens 2012. „Aber es hat viel länger gedauert; Sie hatten einiges auszustehen mit wütenden und frustrierten Eltern, obwohl Sie nichts dafür konnten.“ Nun müsse man nach vorn schauen.

„Es hat lange, lange genug gedauert“, räumte Vize-Präsidentin Perdita Adrian-Kunze vom DRK ein. DRK-Vorstand Thorsten Rückert sagte unserer Zeitung, dass der Kita-Einzug in den Neubau nach aktualisiertem Zeitplan weiter angestrebt wird fürs Frühjahr 2022. Neue Mehrkosten sollen vermieden werden, wie Rückert und Projektbetreuer Hauke Petersen vom beauftragten Ingenieur-Büro sagten. Aktuell sei man leicht über den bewilligten Kosten, aber man sei dabei, Einsparkapazitäten zu prüfen, „um den Kostenrahmen einzuhalten“.

Ein Neubau und ein Dauer-Provisorium

Die neue DRK-Kindertagesstätte Hattorf entsteht als gut 1250 Quadratmeter großer eingeschossiger Bau auf dem knapp 4200 Quadratmeter großen Gelände gegenüber dem Baugebiet Dingelberg, vor der Kleingartenanlage. Sie wird Platz für drei Kindergarten- und zwei Krippengruppen mit insgesamt 105 Kindern bieten.



Seit 1994 gibt es die Hattorfer Kita, sie wurde damals im Gebäude neben der Grundschule in der Krugstraße mit einer Vormittagsgruppe für bis zu 25 Kinder eröffnet. Seit April 2013 leitet Martina Bohn die Kita, die im September 2013 in den als Provisorium gedachten Modulbau in der westlichen Krugstraße umzog. Seitdem gibt es eine Krippengruppe mit 15 Kindern sowie eine Kindergartengruppe mit 25 Kindern.

