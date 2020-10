Wer wissen will, was sich während des Corona-Ausbruchs im Wolfsburger Hanns-Lilje-Heim zutrug, sollte sich 45 Minuten Zeit nehmen und die Dokumentation „Ich weiß nicht mal, wie er starb“ von Arnd Henze und Sonja Kättner-Neumann anschauen.

Der Film war bereits vor der TV-Erstausstrahlung (12. Oktober, 23.30 Uhr, ARD) in der ARD-Mediathek abrufbar. Er vermittelt auf erschütternde Weise einen Eindruck davon, wie die Pflegekräfte versuchten, der Situation Herr zu werden, wie sie noch heute mit damals getroffenen Entscheidungen hadern und wie sie unter dem von der Boulevardpresse vermittelten Bild des „Horror-Heims“ litten.

„Wir haben sie begleitet, so gut wir irgendwie konnten.“

Vorstellbar wird das Elend der Kranken, die fast alle ohne Beistand ihrer Angehörigen starben, und der gesunden Heimbewohner, die laut Dokumentation zu ihrem eigenen Schutz über Wochen in ihren Zimmern eingesperrt und zum Teil sediert wurden. Greifbar ist auch die Machtlosigkeit der zahlreichen Hinterbliebenen, die aufgrund der Abschottung des Heims ihre Liebsten weder sehen noch Einfluss auf ihre medizinische Behandlung nehmen konnten.

Da ist der Pfleger, der schildert, wie er ständig mit dem Telefon zwischen Ohr und Schulter herumlief. „Dann noch Pflege zwischendurch. Die Angehörigen beruhigen, denen Mut geben. Und mit den Bewohnern, die noch im Sterben lagen: Da mussten wir wenigstens dabei sein, wenn die Angehörigen nicht dabei sein konnten. Wir haben sie in den letzten Stunden oder Minuten begleitet, so gut wir irgendwie konnten.“ Am Ende der Erinnerung muss er erst einmal tief durchatmen.

Nach dem Dienst lesen Pfleger abfällige Online-Kommentare

„Es war schwer für uns“, sagt auch eine Pflegerin, als sie die Unmöglichkeit beschreibt, demenzkranke Bewohner zu trösten und zu beruhigen, die sie in ihrem Vollschutz aus Overall, Maske und „Taucherbrille“ nicht erkannten. Vor dem Haus warteten Fotografen, selbst in den Raucherpausen fühlten sich die Mitarbeiter des Hanns-Lilje-Heims unter Beobachtung. Und sahen nach dem Dienst die Bilder von Bestattern, die Särge neben Mülltonnen verluden, und abfällige Kommentare unter den Online-Videos.

Dass ein Anwalt die Diakonie nach den ersten Todesfällen wegen unterlassener Hilfeleistung anzeigte, ist für einen der Pfleger kaum zu fassen. „Es greift mich persönlich an“, sagt er. „Ich dachte, in einer schlimmen Situation hält man zusammen.“

Oberbürgermeister: Jeder Patient mit Überweisung sollte im Klinikum behandelt werden

Der Film geht auch der Frage nach, wer die Entscheidung traf, kaum einen Kranken im Klinikum behandeln zu lassen. Dem Klinikum Wolfsburg wurde die Frage gestellt, ob es demenzkranke Coronainfizierte abwies, um Betten für Jüngere freizuhalten. Das kommunale Klinikum gab keinen Kommentar ab.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs weist so einen Verdacht von sich: „Das ist mir ganz wichtig gewesen, dass wir als Träger des Klinikums gesagt haben: So lange wir Kapazitäten haben, werden wir jeden behandeln, wo uns die niedergelassenen Ärzte jemanden zuweisen und uns sagen: Der ist besser im Klinikum aufgehoben.“

Drei Hausärzte betreuten 112 coronainfizierte Heimbewohner

Die behandelnden Ärzte scheinen dies nicht oft gesagt zu haben. Ausführlich kommt in der Doku ein Wolfsburger Allgemeinmediziner zu Wort. Während im Klinikum mehr als 100 Betten für Coronapatienten freigehalten wurden und, wie Gesundheitsdezernentin Monika Müller in einem Interview mit unserer Zeitung erklärte, dort nie mehr als zehn Patienten gleichzeitig wegen Corona behandelt wurden, versuchten der Hausarzt und seine Kollegen, neben ihrem normalen Praxisbetrieb 112 Infizierte zu versorgen.

Dieser Arzt gibt im Film eine Einstellung wieder, die er laut seinen Äußerungen nicht erst seit Corona hat: „Wer in einem Pflegeheim unterkommt, der ist ein ‘way of no return’, und wir müssen versuchen, das hier mit Bordmitteln zu machen.“ Was der Mann, der sich im Film sehr herzlich um Bewohner kümmert, noch sagt: „Letztendlich sind das doch mehr oder weniger Palliativfälle, wo Beatmungen aus meiner Sicht nicht anstanden.“

Medizinethikerin hält Vorgehen der Ärzte für falsch

Eine Medizinethikerin kommt ebenfalls zu Wort. Sie zieht in Zweifel, dass die Ärzte richtig handelten. „Die Frage ist aber, ob es unter den gegebenen Umständen entschuldbar ist, oder ob man es jemandem vorwerfen muss, dass er nicht richtig und nicht dem Individuum angemessen gehandelt hat.“

Sendetermine

Wiederholungen der Reportage „Ich weiß nicht mal, wie er starb“: Samstag, 17. Oktober, 13.15 Uhr, Donnerstag, 22. Oktober, 19.15 Uhr, Sonntag, 25. Oktober, 9.15 Uhr, Donnerstag, 12. November, 10.05 Uhr und Montag, 16. November, 9.05 Uhr auf tagesschau24. Donnerstag,

22. Oktober, 22.45 Uhr in der Reihe „Menschen hautnah“ im WDR-Fernsehen. Montag, 9. November, 22 Uhr im NDR-Fernsehen.

In der ARD-Mediathek ist das Video bis zum 12. Oktober 2021 online verfügbar.