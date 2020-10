Ortsfeuerwehr Fallersleben veranstaltet digitalen Frühschoppen

Neue Wege beschreitet der Förderverein der Ortsfeuerwehr Fallersleben am letzten Wochenende im Oktober. Weil der Schlachtefrühschoppen im Feuerwehrhaus am Hofekamp nicht möglich ist, soll die Traditionsveranstaltung online stattfinden. „Wir haben unseren Frühschoppen Schlachtefrühstück@home genannt und wollen unseren Mitgliedern trotz Corona einen gemütlichen Vormittag vor dem Fernseher oder dem Computer anbieten“, berichtet Tim-Bastian Freier, Vorsitzender des Fördervereins. Die Organisatoren haben dazu eine Liveübertragung auf der Internetseite der Ortsfeuerwehr Fallersleben vorbereitet, die am Sonntag, 25. Oktober, von 10 bis 12 Uhr zu sehen ist.

Neben einigen Wortbeiträgen gibt es Bilder über das Dienst- und Einsatzgeschehen der Wehr aus den vergangenen Monaten. Wie bei jedem Frühschoppen wird auch Musik präsentiert. Freier konnte dazu die Alte Garde aus Sülfeld gewinnen. Zudem bietet der Förderverein in Zusammenarbeit mit der Fleischerei Klarmann aus Fallersleben und der Bäckerei Claus aus Isenbüttel Frühstückspakete zum Preis von 15 Euro an. Sie können ab sofort unter www.feuerwehr-fallersleben.de vorbestellt werden. Zusätzlich wird gegen einen Aufpreis von 3,50 Euro ein Lieferservice in Fallersleben angeboten. Lieferung und Abholung erfolgen am Veranstaltungstag von 8.30 bis 9.30 Uhr. Abholort ist ein Drive-In auf dem Hof des Feuerwehrhauses am Hofekamp Fallersleben.

Feuerwehr hofft auf mindestens 100 Anmeldungen

Lars Hartmann, Vize des Fördervereins, hofft auf eine rege Beteiligung bei der Premiere: „Auch wenn wir für maximal 250 Personen geplant haben, benötigen wir doch mindestens 100 Anmeldungen, damit sich die Veranstaltung trägt.“ Interessierte Bürger haben bis zum Mittwoch, 21. Oktober, Zeit, sich anzumelden.

