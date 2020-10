Weitere ICE-Verbindungen ab Dezember von Wolfsburg nach Berlin

Mit dem Fahrbahnwechsel zum 13. Dezember gibt es eine zusätzliche Frühverbindung von Wolfsburg nach Berlin. „Von Montag bis Freitag wird der ICE aus Hamburg über Hannover mit Halt in Wolfsburg ab 7.37 Uhr nach Berlin weiterfahren“, teilt der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs mit.

Darüber hinaus würden auch an den Wochenenden drei weitere Fernverbindungen von beziehungsweise nach Berlin angeboten. So seien etwa Reisen freitagabends in die Hauptstadt und sonntagsfrüh wieder zurück möglich. „Wir sind für jede Verbesserung dankbar, weil sie die Attraktivität von Zugreisen erhöht“, so Mohrs. Dazu würde auch ein späterer Abendzug aus der Hauptstadt nach Wolfsburg zählen.

Ziel: Zusätzliche ICE-Anschlüsse ab Wolfsburg

Durch die Diskussion über den Deutschland-Takt bei der Bahn soll eine weitere Aufwertung des Hauptbahnhofes Wolfsburg mit zusätzlichen Anschlüssen erreicht werden. „Corona hat zum Rückgang der Fahrgastzahlen geführt. Aber an einem Ausbau des Schienennetzes sowie attraktiven Angeboten führt kein Weg vorbei“, so Mohrs.

red