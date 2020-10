Leichtverletzter nach Kollision auf Wolfsburger Schulenburgallee

Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen auf der Schulenburgallee einen Einsatz.

Auf der Schulenburgallee hat es am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem sich ein 81-Jähriger leicht verletzte. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen Totalschaden.

Laut Mitteilung der Polizei befuhr gegen 8.45 Uhr der 81 Jahre alte Autofahrer aus Wolfsburg den Bartenslebenring und wollte nach links auf die Schulenburgallee in Richtung Badeland-Kreuzung abbiegen. Hierbei übersah er eine 25-jährige Wolfsburgerin, die mit ihrem Wagen die Schulenburgallee aus Richtung der Straße An der Tiergartenbreite kommend in Richtung Hubertusstraße befuhr. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung der 25-Jährigen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß, wobei der Wagen des 81-Jährigen auf den seitlichen Grünstreifen geschleudert wurde.

81-Jähriger Autofahrer kommt ins Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß zog sich der 81-Jährige Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die Berufsfeuerwehr war mit zwei Rettungswagen vor Ort, versorgte die Beteiligten und nahm auslaufende Betriebsflüssigkeiten auf. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schulenburgallee war während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde einseitig in Richtung der Straße An der Tiergartenbreite gesperrt.

