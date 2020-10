Wendung – Erhalt des Schullandheims St. Andreasberg steht bevor

Wendung in der Frage um die Zukunft des Schullandheimes St. Andreasberg: Eine Verwaltungsvorlage soll am 28. Oktober dem Rat vorgelegt und darin der Erhalt des Domizils im Harz beschlossen werden. „Die Aufgabe der Trägerschaft des Schullandheimes wird damit zurückgenommen, was uns ungemein freut“, wird PUG-Ratsmitglied Velten Huhnholz in einer Mitteilung zitiert. „Zusätzlich soll in einer Studie ein zukunftsorientiertes Konzept veranlasst und dem Schulausschuss bis Ende 2021 vorgelegt werden.“

Mit einer Dringlichkeitsanfrage und einem Antrag an den Rat der Stadt hat die PUG-Fraktion den Fortbestand des Schullandheimes gefordert und Mitstreiter dafür in der CDU gefunden. Fraktionssprecher Andreas Klaffehn: „Es ging uns immer um die Sache. Parteipolitische Überlegungen haben hier keine Rolle gespielt. Umso schöner ist es, dass wir in der Sache überzeugen konnten

