Einbruchserie: Schon 60 aufgebrochene Keller in Wolfsburg

Wolfsburg. 60 Keller wurden in den vergangenen Wochen in Wolfsburg aufgebrochen. Eine Bewohnerin der Tiergartenbreite glaubt, den Täter gesehen zu haben.

Eine Einbruchserie hält die Wolfsburger Polizei auf Trab: In den vergangenen Wochen wurden rund 60 Keller aufgebrochen. Gehäuft traten die Täter in der Nordstadt, der Stadtmitte, dem Hohenstein, Wohltberg und Rabenberg in Aktion. Auch auf dem Laagberg und in Detmerode kam es zu Einbrüchen.

Am Mittwoch ist eine Wolfsburgerin dem Täter vielleicht sogar begegnet. Die Frau, die im Bartenslebenring wohnt, wollte gegen 18.30 Uhr Wäsche in den Trockner bringen, als ihr im Keller ein fremder Mann entgegenkam. Er sagte, es sei eingebrochen worden und er habe schon die Polizei alarmiert, um dann schnurstracks zu gehen. Dass er das Haus durch ihren Eingang verließ, aber aus dem Kellergang des Nachbarhauses kam, erschien der Frau seltsam. An vier Kellern sind die Halterungen der Vorhängeschlösser herausgebrochen Wie sich herausstellte, waren an vier Kellerräumen die Halterungen der Vorhängeschlösser herausgebrochen. „Entwendet wurde nichts“, erzählt der Mann der 34-Jährigen. Er geht davon aus, dass seine Frau den Einbrecher gestört hat. Nach Schilderung des Wolfsburgers ist es noch gar nicht lange her, dass im Bartenslebenring schon einmal eingebrochen wurde: In der vergangenen Woche gab es Kellereinbrüche im Nachbarhaus. Polizei-Pressesprecher Thomas Figge schildert, dass sich die Täter in fast allen Fällen unbemerkt oder unter einem Vorwand Zugang zu den Mehrfamilienhäusern verschafft hatten. „In vielen Fällen wurde nichts entwendet. Bei manchen Einbrüchen erbeuteten die Täter Fahrräder oder technische Geräte, wie Bohrmaschinen oder andere Elektrogeräte“, so Figge. Gesamtschaden bislang: rund 5000 Euro. Polizei Wolfsburg: Kellereinbrüche fanden abends und nachts statt Wie in der Tiergartenbreite fanden die meisten Einbrüche abends und nachts statt. Die Polizei hat die Wolfsburger Wohnungsgesellschaften sowie die betroffenen Hausgemeinschaften informiert und ihnen Merkblätter zum Aushang zur Verfügung gestellt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Die Anwohnerin des Bartenslebenrings hat den Mann, dem sie begegnete, als etwa Mitte/Ende 30 und 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine graue Jacke, Jeans und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz. Aufgrund seines Äußeren und seiner akzentfreien Sprache geht sie davon aus, dass es sich um einen Deutschen handelte. Bewohner von Mehrfamilienhäuser sollten nicht jedem die Tür öffnen Die Polizei rät Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, zurzeit besondere Vorsicht walten zu lassen. „Bewahren Sie ein gesundes Misstrauen und lassen Sie keine fremden Personen ins Haus“, sagt Thomas Figge. „Halten Sie die Haustüren zu ihren Treppenhäusern so geschlossen, dass man die Haustür von außen nur mit einem Schlüssel öffnen kann.“ Wer jemandem öffnet, der sich angeblich in der Klingel geirrt hat oder Post einwerfen möchte, sollte sich vergewissern, wo die Person hingeht. Wolfsburger, die etwas Verdächtiges beobachten, werden gebeten, umgehend die Polizei zu informieren. Unter (05361) 4646-0 oder die Notrufnummer 110. Mehr zum Thema Einbrecher erbeuten in Wolfsburg Geld aus Spielautomaten

