Blickpunkt Fallersleben sagt „Kunst und Licht“ für 2020 ab

Der Blickpunkt Fallersleben hat die Veranstaltung „Kunst und Licht“ für dieses Jahr abgesagt. Der coronabedingte Abstand in den Geschäften lasse sich nur in wenigen Betrieben mit zusätzlichen Waren und Aussteller einhalten, begründet er in einer Mitteilung. Eine Umfrage unter Mitgliedern hätte eine Teilnahme von 15 bis 20 Künstlern ergeben. Rechnet man noch circa 10 Außenstände dazu, wäre dies eine Veranstaltung mit nur 30 Künstlern. In den Vorjahren waren in Fallersleben um die 100 Künstler zu Gast.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Zusätzlich sei es schwer möglich, wieder mit den Lichterbechern und Teelichtern zu arbeiten. Der Umstieg auf elektrische Lichteffekte sei zwar möglich, aber das Ambiente von Kunst und Licht lebt auch und gerade von dem Kerzenschein.

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

red