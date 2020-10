Jens Heinrich veröffentlicht neue Wolfsburg-Benefizkalender

Wolfsburg. Den Jahresbegleiter gibt es in drei Farbtönen. Sämtliche Fotos sind in Wolfsburg entstanden. Der Erlös kommt der Villa Bunterkund zugute.

Der Wolfsburger Fotograf Jens Heinrich hat seine neuen Benefizkalender für das Jahr 2021 veröffentlicht. Auch in diesem Jahr geht der komplette Erlös an die Villa Bunterkund, die Einrichtung für kranke Kinder im Klinikum Wolfsburg, schreibt er in einer Mitteilung. Die Varianten Farbe, Schwarz-Weiß und Colorkey, also Schwarz-Weiß plus eine Farbe, zeigen jeweils verschiedene Motive aus dem Stadtgebiet, wie etwa den Allerpark, den Drömling, das Kraftwerk oder den Hauptbahnhof. Sämtliche Kalender haben die Größe Din-A3.

Der Farb- und der Schwarz-Weiß-Kalender sind erhältlich bei der Buchhandlung Thalia in der City-Galerie, der Buchhandlung Sopper in Vorsfelde, die Tourist-Information am Hauptbahnhof, im Service-Center der Wolfsburger Nachrichten und online unter www.wolfsburgbilder.de. Die Variante Colorkey gibt es nur online.

Mehr als 40.000 Euro sind bislang für die Villa Bunterkund zusammengekommen

Heinrich ist 50 Jahre alt und arbeitet im Vertrieb bei Volkswagen. Er fing schon früh mit der Fotografie an, mittlerweile umfasst sein Archiv mehr als 10.000 Fotos aus der Stadt. 2003 erstellte er erstmalig einen Wolfsburg-Kalender und verschenkte ihn an seine Familie. 2012 beschloss er, mit einer größeren Auflage zu versuchen, den Kalender zu verkaufen und das Geld zu spenden. „Diese ursprünglich einmalige Aktion kam mit einer Spendensumme von 1840 Euro so gut an, dass ich das seitdem jedes Jahr mache und das Geld immer wieder gerne an die Villa Bunterkund spende.“

Mehr als 40.000 Euro sind bislang zusammengekommen. 2015 wurde er für seinen Einsatz zum „Wolfsburger des Jahres“ gewählt. Er ist laut eigenen Angaben das ganze Jahr auf Motivsuche und nicht „motivmüde“. Denn er findet immer wieder neue Motive oder andere Blickwinkel. Die Motive für die Kalender wählt er nach einer Vorauswahl dann zusammen mit seiner Frau.

red