Hilfe, wenn der Aufzug am Fallersleber Bahnhof wieder feststeckt

Mit dem Abriss Mitte der 90er Jahre fing alles an: Als wegen des Ausbaus der ICE-Trasse der Bahnhof Fallersleben plattgemacht und durch einen Haltepunkt ohne Gebäude ersetzt wurde, verschwanden damit auch die Bahnhofstoiletten. Rund 25 Jahre später gibt es nun wieder ein öffentliches WC auf der Südseite des Bahnhofs. Darüber freuen sich auch zwei, die dort viele Jahre quasi eine inoffizielle Bahnhofstoilette betrieben haben. Und noch vieles mehr.

Im Laufe der Zeit gab es offenbar fast nichts, was die beiden nicht erlebt haben mit Bahnreisenden in mehr oder weniger großer Not. Denn Anja Erichsen und Enrico Götze haben am nördlichen Ende der Bahnhofstraße vor 15 Jahren ihr Bistro „Blue and more“ eröffnet. Das selbstverständlich über ein WC verfügt. Und wegen des häufigen Gebrauchs durch Bahnhofsnutzer in all der Zeit alles andere als ein stilles Örtchen war.

Gestrandete Zugreisende im Sturm mit Autos ans Ziel gebracht

Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt das Duo einige Anekdoten. Sie erinnern sich sofort an eine der

Die Wirtsleute vor der Fahne, die ihnen die Ortsbürgermeisterin schenkte. Foto: Darius Simka / regios24

ungewöhnlichsten Aktionen. „Wegen eines Sturms waren die Züge ausgefallen“, berichtet Enrico Götze. Es war der letzte Abend des 77. Wolfsburger Stadtgeburtstags-Wochenendes, das 2015 nach elender Hitze in heftigem Sturm endete. Nichts ging mehr auf der Bahnstrecke, etliche Zugreisende strandeten in Fallersleben. „Einige private Gäste von uns – die natürlich nichts getrunken hatten – haben Leute dann nach Braunschweig und Hannover gefahren. Und wir haben Taxen gerufen, damit die alle weiterkamen.“

Überhaupt: das Taxi-Thema! Viele Reisende finden am Bahnhof kein Taxi, haben aber kein Handy, gerade Ältere. Öffentliches Telefon: Fehlanzeige! „Unser Verbesserungsvorschlag: ein Taxi-Knopf“, sagt der Wirt. Viele kämen ins Bistro, um ein Taxi rufen zu lassen. „Es kommt nämlich häufiger vor, dass Leute zu früh aussteigen, die eigentlich in Wolfsburg raus wollten.“

Leute drücken Alarmknopf im Aufzug zu kurz

Mit weitem Abstand am häufigsten kam es vor, dass Ankömmlinge oder Wartende auf der dringenden Suche nach einer Toilette im Bistro landeten. Wenn die Not groß war, weil zum Beispiel Züge Verspätung hatten oder ganz ausfielen. „Kinder und Schwangere mussten nie etwas zahlen“, betonen die Betreiber.

Weiter ein Thema bleiben wird der Aufzug vor dem Bistro, der durch seine Ausfälle seit Jahren immer wieder für missliche Situationen sorgt. Meist drücken die Leute den Alarmknopf zu kurz. „Man muss mindestens 10 Sekunden drücken, damit sich der Notdienst meldet“, weiß Helfer-Profi Götze. Weil es aber oft dauere, bis von der Deutschen Bahn jemand eintreffe, ruft das Ehepaar meist zusätzlich die Feuerwehr.

Auch Geocacher irren vor dem Bistro umher

„In letzter Zeit ist es besser geworden mit dem Aufzug“, sagt die Wirtin. „Aber wenn er wieder einmal stecken bleibt, dann werden einige schnell panisch, gerade ältere Leute mit Kreislaufproblemen bei Hitze.“ Dann ist Beruhigen angesagt, bis die Einsatzkräfte eintreffen. Oder Helfen beim Kinderwagen-Tragen, die Treppe statt mit dem Lift hoch. Kurios: Auch Geocacher irren manchmal vor dem Bistro umher – auf der Suche nach einem dort versteckten „Schatz“.

„Wir sagen manchmal im Scherz: ,Wir sind hier die Bahnhofsmission“, erzählt Anja Erichsen lachend. „Wir verarzten Leute auch bei Stürzen oder Stichen, dann gibt’s Pflaster oder Eiswürfel.“ Die häufige Hilfe ist für das Paar selbstverständlich. „Wir kommen beide aus der Gastronomie – da gehört das irgendwie dazu.“ Die meisten ungeplanten Gäste sind dafür total dankbar – und die Wirtsleute wiederum freuen sich später über positive Bewertungen bei Google.

Ortsbürgermeisterin weiß Hilfsbereitschaft zu schätzen

Aktuell haben die Fallersleber Gastronomen wegen der Corona-Pandemie etwas weniger zu tun, da viele Beschäftigte aus dem benachbarten Marggrafviertel im Homeoffice arbeiten. Aber jammern wollen sie nicht: „Wir haben unsere Stammgäste.“

Zu schätzen weiß die Hilfsbereitschaft Ortsbürgermeisterin Bärbel Weist. Sie nahm die Freigabe des öffentlichen Örtchens zum Anlass, dem Ehepaar zu danken – mit einer Fallersleben-Fahne. Die weht nun auf dem Hof hinter dem Lokal, was sich bereits herumgesprochen hat. „Wir haben uns sehr darüber gefreut“, betont die Wirtin.

Neues Toiletten-Häuschen hat auch Fußbodenheizung

Seit das Toiletten-Häuschen Mitte September in Betrieb gegangen ist, haben Anja Erichsen und Enrico Götze übrigens ihre WC-Gebühr für Nicht-Kunden von 50 Cent auf 1 Euro erhöht. „Damit die Leute die öffentliche Toilette auch nutzen“, erklären sie. „Schließlich ist das ein Mega-Ding geworden mit Fußbodenheizung, Desinfektion und mehr.“ Kinder, Schwangere und Notfälle finden in der Gaststätte am Bahnhof aber weiterhin eine Anlaufstelle, wenn die Not groß ist.

