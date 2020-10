„Promise me“ (Versprich mir) titelt die Städtische Galerie die Ausstellung der neuen Wolfsburger Kunstpreisträgerin Birgit Brenner. So, wie die 1964 in Ulm geborene Künstlerin im aufgrund der Corona-Auflagen ständig gelüfteten Jagdzimmer auf Schloss Wolfsburg sitzt, wäre das kein Problem.

Sie wirkt vertrauensvoll. Ausgesucht gekleidet, ihrem persönlichen Stil Ausdruck verleihend; sehr gepflegt und so attraktiv. Sie lächelt gern. Noch mehr erzählt sie gern. Und bekennt, dass dieser mit 100.000 Euro dotierte, seit 1959 verliehene Kunstpreis „mich sehr, sehr freut“. Steht sie doch nun in einer Reihe mit Olaf Nicolai, Thomas Schütte, Angela Bulloch, Bettina Pousttchi und Bernhard Martin, um einige jüngere Preisträger zu nennen.

Birgit Brenner: „Dieser Preis ist eine große Anerkennung für mich“

„Dieser Preis ist eine große Anerkennung für mich“, betont sie beredt, zumal damit diese Ausstellung sowie ein Katalog, vielmehr „ein Kunstbuch“, wie Professorin Dr. Susanne Pfleger, Leiterin der Städtischen Galerie, sagt und demonstriert. So wie auch die Präsentation der neuen Preisträgerin in Gestaltung und Materialien sehr ansprechend ist. Dr. Hans-Joachim Throl, Vorsitzender des städtischen Kunstbeirates, wird zur Preisverleihung vor ausgesuchtem Kreis am Sonntag, 25. Oktober, 12 Uhr, darlegen, warum es diesmal Birgit Brenner ist.

Da sie Angst thematisiert, sind es überraschend aktuelle Arbeiten

Die Gründe können in den aktuellen Pandemie-Folgen liegen, sieht man auf ihr Werk. Aber die drei Arbeiten sind bereits während ihres Studienaufenthaltes in der Villa Massimo in Rom entstanden: Kurzfilme, die bereits angekauft sind, eine raumfüllende Installation sowie ein weiterer Kurzfilm aus 2019. Da sie Angst thematisiert, sind es überraschend aktuelle Arbeiten, erläuterte Throl.

„Ich konfrontiere bildhafte Elemente mit textlichen Behauptungen. Dazwischen bleiben Lücken, die jeder mit seinen Vorstellungen und Erinnerungen ausfüllen kann“, erklärt sie ihre Werke. Dabei spricht sie bildhaft mit ihren Händen: Sie gestikuliert, kreist, spreizt und faltet ihre Finger. Mitunter zieht sie dabei – nachsinnend – die Augenbrauen hoch, blickt ein wenig aufwärts, um die richtigen Worte zu finden.

Themen: rasante Zunahme der Weltbevölkerung, Veränderungen der Umwelt, wachsende Verkehrsströme, politische Manipulation

Thematisch geht es um moderne Menschen in einer bedrohten Welt: rasante Zunahme der Weltbevölkerung, Veränderungen der Umwelt, wachsende Verkehrsströme, politische Manipulation. „Promises and other Lies“ (Versprechen und andere Lügen) titelt sie ihre raumfüllende Installation. Aber, es gibt auch Hoffnung ... Feuer, sie lässt Flammen auflodern, könne „auch reinigend sein“.