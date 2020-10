Amelie Weber ist fassungslos. Weil sich die 24-Jährige nach einer Radtour für den falschen Weg entschied, soll sie fast 200 Euro Bußgeld an die Stadt Wolfsburg zahlen.

Weber und ihr Freund haben ­- unwissentlich, wie sie betont ­- gegen das von der Kommune für den Allerpark verhängte Betretungsverbot verstoßen. Am letzten Samstag im März nahmen sie statt der Route direkt an der B 188 einen etwas näher am Wakepark gelegenen Parallelweg. Dort wurde das Paar von der Polizei gestoppt.

Die Polizei Wolfsburg hielt auch andere Fahrradfahrer an

Im März veröffentlichte die Stadt Wolfsburg im Amtsblatt diese Karte, die den Geltungsbereich des Betretungsverbots im Allerpark zeigte. Foto: Stadt Wolfsburg / Repro Giesecke

„Das war ein ganz normaler Weg, keine Absperrung, kein Schild zu sehen“, schildert die Journalistin. „Wir haben dann erklärt, dass wir natürlich sofort auf die andere Straßenseite wechseln können, aber die Polizei meinte, das sei eine Straftat und man müsse uns jetzt anzeigen.“ Von zwei Jahren Haft und bis zu 20.000 Euro Strafe sei die Rede gewesen. Anderen Radfahrern sei es genauso ergangen.

„Ich kenne den Allerpark, weil ich immer um den Allersee laufe“, sagt die junge Frau, die in Berlin wohnt, aber viel Zeit bei ihrem Partner in Vorsfelde verbringt. „Mein Freund wusste auch, dass ein Betretungsverbot herrschte. Er kennt sich sehr gut aus. Aber wir wussten nicht, dass dieser Weg zum Allerpark gehört.“

Stadt Wolfsburg steht hinter Bußgeldbescheiden

Etwa zwei Monate nach dem Ausflug erhielt sie einen Bußgeldbescheid der Stadt Wolfsburg über 185 Euro. Dagegen hat sie Einspruch eingelegt, weil sie das Vorgehen der Behörden einfach nur geärgert hat: „Anstatt sich um die Leute zu kümmern, die mit ihrem rücksichtslosen Verhalten die Gesundheit anderer gefährden, stellt sich die Polizei auf einen Weg, den sie nicht absperrt, und wartet darauf, dass ein Radfahrer nach dem anderen in die Falle geht.“

Die Stadt Wolfsburg sieht da keinen Unterschied. „Das Betretungsverbot wurde verhängt, um zu verhindern, dass sich an diesen besonders beliebten Orten in Wolfsburg so viele Menschen versammeln, dass Kontakt- und Abstandsgebote unkontrollierbar würden und damit das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten könnte“, schreibt Pressereferentin Elke Wichmann. „Beim Betretungsverbot spielt die Art des Betretens keine Rolle, weil grundsätzlich verhindert werden soll, dass sich Menschen an diesen Orten aufhalten.“

Am 14. Dezember hat Amelie Weber ihren Gerichtstermin

Nach dem Wochenende, an dem die beiden jungen Radler Ärger mit der Polizei bekamen, verschickte die Stadt 57 Bußgeldbescheide wegen Aufenthalts im Allerpark. Unfair behandelt fühlten sich offenbar nicht nur Weber und ihr Freund: 16 Angeschriebene legten Einspruch ein. Amelie Weber muss sich nun am 14. Dezember vor dem Amtsgericht Wolfsburg wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

