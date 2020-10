Stadtsportbund – „Wir brauchen engen Kontakt zu Vereinen“

Die Zukunft des Vereinssports aktiv mitgestalten, Ansprechpartner für die und Förderer der 111 heimischen Sportvereine sein – das sind einige der Hauptaufgaben des Stadtsportbunds (SSB) Wolfsburg. Seit seiner Wahl am 12. Juli dieses Jahres zum neuen SSB-Geschäftsführer hat Bernd Rumpel die ersten 100 Tage im Amt mittlerweile absolviert. Mit Blick auf die Entwicklung des sportlichen Vereinslebens unserer Stadt zieht der 61-Jährige ein erstes kritisches Fazit und spricht über die Aufgaben und Problemen, die es anzupacken gilt.

Rumpel ist bereits aus seiner Zeit als Finanzgeschäftsführer des Eishockey-Erstligisten Grizzlys Wolfsburg (2004 bis 2018) für seine geradlinige Art und seine ohne Umschweife vorgetragenen Worte bekannt. Auch nun beim SSB findet er deutliche Worte. „Es liegt viel Arbeit vor uns. Vor allem müssen wir in engen Kontakt mit den Vereinen kommen“, sagt er.

„Corona erschwert die Kommunikation sehr“

Das sollte selbstverständlich sein für eine lokale Vertretung des niedersächsischen Landessportbundes (LSB), doch Corona erschwert die Kommunikation sehr. Die Pandemie, gibt Rumpel zu, erleichtert ihm auch nicht das Einfinden in sein Ehrenamt. „Anlässlich des Stadtsporttags im Juli haben wir wegen Corona nur die Wahlen durchgepeitscht. Aber Gelegenheit für Diskussionen und Austausch war nicht. Wir brauchen aber die Meinungsbildung aus den Vereinen.“

Angesichts der immer stärker zu erwartenden coronabedingten finanziellen Einschnitte auch bei der staatlichen und kommunalen Sportförderung sei es umso wichtiger, im Dialog zwischen Vereinen und SSB Lösungen zu erarbeiten und doch noch vorhandene Fördermittel auszuschöpfen.

Pandemie hat zu finanziellen Einschnitten geführt

Doch dafür muss sich laut Rumpel der SSB wieder neu ins Gedächtnis der Vereinsvertreter rufen beziehungsweise auch mit eigenen Gesprächsangeboten Interesse wecken. „Wir als SSB sind dafür da, die Vereine zu unterstützen, schließlich zahlen sie dafür.“ Als Mitglied im LSB führt jeder Sportverein für jedes seiner Mitglieder einen Teil des Mitgliedsbeitrags über den SSB an den LSB ab. Der wiederum finanziert dadurch auch seine Unterabteilungen wie die Kreissportbünde (KSB) in den Landkreisen und Stadtsportbünde (SSB) in den kreisfreien Städten.

In unserer Region gibt es aufgrund eines teilweise gemeinsamen Spielbetriebs in den verschiedenen Sportarten die Kooperation dreier Bünde. Der SSB Wolfsburg bildet zusammen mit dem KSB Helmstedt und dem KSB Gifhorn die Sportregion Ost-Niedersachsen. Erst kürzlich traf sich Rumpel mit den dortigen KSB-Vorsitzenden Jürgen Nitsche (Helmstedt) und Hans-Herbert Böhme (Gifhorn) zum Austausch.

Alle drei Bünde drücken durch Corona mehr denn je dieselben Lasten, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. „Vergleichsweise sind wir in Wolfsburg finanziell noch sehr gut aufgestellt. Unsere Nachbarkreise blicken ein bisschen neidisch auf uns“, sagt Rumpel.

„Sportinfrastruktur in Wolfsburg aufrechterhalten“

Doch schon vor der Pandemie hatten Wolfsburgs Sportvereinen aufgrund der städtischen Haushaltslage immer wieder Kürzungen gedroht. Corona verschärft die Lage nun immens. „Einsparungen werden wir in allen gesellschaftlichen Bereichen hinnehmen müssen, da bildet der Sport keine Ausnahme“, ahnt Rumpel. Die Frage sei jedoch: „Wie lebenswert kann und will die Politik Wolfsburg halten?“

Rumpel will sich mit dem SSB-Vorstand dafür einsetzen, dass der Sport seine Bedeutung behalten kann. „Wir müssen weiter eine entsprechende Sportinfrastruktur in Wolfsburg aufrechterhalten. Einige Sporthallen müssen dringend saniert werden. Andererseits müssen die Vereine aber auch bereit sein, Kapazitäten zu bündeln. Da gibt es sicher Potenzial.“ Gespannt blickt der SSB-Geschäftsführer auf die anstehende Haushaltsdebatte des Wolfsburger Stadtrats. „Ich werde die Liveübertragung der Ratssitzung aufmerksam online verfolgen.“

Zum Aufgabengebiet des SSB gehört es auch, Kontakt zu den sportpolitischen Vertretern der Fraktionen zu halten. Lobbyarbeit ist ein wesentlicher Punkt auf der Agenda. Die Noch-Vorsitzende des SSB, Ursula Sandvoß, war jahrelang kommunalpolitisch aktiv. Im nächsten Frühjahr will sie aber nicht mehr zur Wiederwahl antreten. Der SSB braucht eine(n) neue(n) Vorsitzende(n), die oder der vor allem auch bei offiziellen Anlässen den Wolfsburger Vereinssport nach außen repräsentiert.

Um zu helfen, den Ruf Wolfsburgs als Sportstadt zu erhalten. Sinkende Zuschüsse und der Wegfall von Sportangeboten in Corona-Zeiten werden dem Vereinssport zusetzen. Müssen Sportstätten während der Pandemie wieder schließen, stelle sich die Frage, wie lange Vereinsmitglieder weiter bereit seien, Beiträge zu bezahlen, für die sie keine Gegenleistung bekämen. Schätzungen deutscher Sportfunktionäre dazu bewegen sich laut Rumpel „zwischen fünf und 30 Prozent“.

Für Wolfsburg ist der SSB-Geschäftsführer noch optimistisch. „Im Mai hatte der LSB eine Umfrage bei den Wolfsburger Vereinen vorgenommen. Die fiel noch recht positiv aus. Von existenziellen Problemen war kaum die Rede.“

„In Wolfsburg keine existenziellen Probleme“

Doch was kommt, kann niemand vorhersagen. Deshalb plädiert Rumpel dafür, dass sich SSB und Vereine in Wolfsburg bestmöglich wappnen. Die von ihm bereits angesprochene etwas eingeschlafene Kommunikation zwischen beiden Seiten müsse schnellstens und in höherem Maße als zuletzt wieder in Gang kommen. Manchen Mitbürgern sei nicht mal mehr bewusst, wo der SSB angesiedelt ist. „Ich habe schon mitbekommen, dass versucht wurde, uns über die Sportverwaltung der Stadt zu kontaktieren. Aber wir sind keine kommunale Einrichtung, sondern der Vertreter des LSB in Wolfsburg.“

Und dem LSB kommt eine wichtige Aufgabe in Niedersachsen zu. Er verwaltet und verteilt die Sportfördergelder der Landesregierung, die wiederum den LSB kontrolliert. So ist es im Niedersächsischen Sportfördergesetz festgeschrieben. Aufgrund von Corona hatte das Land im Juli die jährliche Finanzhilfe um 3,7 Millionen Euro auf 35,2 Millionen Euro erhöht. Neben den Mitgliedsbeiträgen und den städtischen Zuschüssen bildet dieser Topf eine weitere wichtige Finanzierungssäule des Vereinssports.

Das bedeutet: Über den SSB können Vereine prüfen, ob und inwieweit sie bei Projekten von den niedersächsischen Fördergeldern profitieren können. Doch die Nachfragen hielten sich zuletzt in Grenzen, berichtet Rumpel. Zuletzt habe der LSB Mittel zur Verfügung gestellt, um den Vereinen coronabedingte Einnahmeausfälle teilweise auszugleichen. „Davon wurde in Wolfsburg kaum Gebrauch gemacht. Es kamen nur wenige Anträge“, sagt er ein wenig verwundert. Und führt es auch auf mangelnden Austausch zurück. Dabei gibt er sich durchaus selbstkritisch und nimmt den SSB in die Pflicht.

Auch in puncto Entwicklung einer modernen Vereinsstruktur. Rumpel fürchtet, dass Corona die ohnehin schon immer weiter gesunkene Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen, zusätzlich verringert. „Überall fehlen Leute. Allein die Haftungsfragen schrecken viele Menschen ab, ein Vorstandsamt zu übernehmen. Hier müssen wir Ideen entwickeln.“

„Mehr als 42.200 Menschen sind in Wolfsburg Mitglied im Sportverein“

Damit habe der LSB vor dem Corona-Ausbruch in seinen Gremien bereits begonnen gehabt. Die Pandemie bremse die Diskussionen aber. „Ein Ehrenamt zeichnet sich dadurch aus, dass man im Verein auf einfache Weise helfen kann. Dafür müssen wir vielleicht die Strukturen an der einen oder anderen Stelle überdenken.“ Rumpel wird nicht müde, auch diesbezüglich zu betonen: „Zusammen mit den Vereinen.“

Innerhalb der Sportregion Ost-Niedersachsen gibt es zu den wichtigsten Themen drei hauptamtliche Sportreferenten. Birte Kallweit (Bildung und Sportjugend), Corinna Pech (Sportentwicklung) sowie Martin Roth (Organisationsentwicklung) sind jedoch in Gifhorn beziehungsweise Helmstedt ansässig. Deshalb möchte sich Rumpel dafür einsetzen, dass dieses Trio auch in Wolfsburg mehr Präsenz zeigt und die hiesigen Vereine die Unterstützung der Referenten zur Weiterentwicklung verstärkt nutzen.

„Ich kann es nicht oft genug sagen: Wir als SSB sind für die Vereine da. Um die bevorstehenden Herausforderungen für den Vereinssport zu meistern, müssen wir eng zusammenarbeiten.“ Für eine erfolgreiche sportliche Zukunft und den Erhalt von Wolfsburgs Ruf als Sportstadt, in der laut allerdings nicht mehr ganz aktuellem Eintrag auf der SSB-Homepage mehr als 42.200 Menschen Mitglied in einem Sportverein sind (Stand Januar 2019).

Eine stolze Zahl, deren Erhalt sich allein schon aus gesellschaftlichen und gesundheitlichen Aspekten lohnt.