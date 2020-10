Der frühere WN-Redaktionsleiter Eberhard Rohde ist 90 Jahre alt

Ungebrochen frisch wirkt Eberhard Rohde, als ich ihn in der vergangenen Woche in der Schulenburgallee aufsuche. Dabei vollendet er an diesem Wochenende sein 90. Lebensjahr. Von 1958 bis 1995 schrieb Rohde für die Wolfsburger Nachrichten über die Entwicklung dieser 1938 gegründeten Stadt, die letzten 16 dieser 37 Jahre war ich dabei – er als erfahrener Redaktionsleiter, ich als junger Redakteur. So gibt es viele Anknüpfungspunkte für ein Gespräch über „die Zeitung“. Er war zuvor bei der Bergedorfer Zeitung in Hamburg.

Herr Rohde, wieso sind Sie nach Wolfsburg gekommen? Ich bin in Braunschweig aufgewachsen – und wollte zurück. Da bin ich zu Hans Eckensberger gegangen. Er war Verleger und Journalist. Weil er im Widerstand gegen die Nazis war, erhielt er von den Briten 1946 die Lizenz Nummer Zwei für die Braunschweiger Zeitung. Er bot mir eine Stelle in Wolfsburg an: „Das ist eine aufstrebende Stadt, die Zukunft hat“, sagte er. Wir waren nur drei Redakteure damals. Die anderen, Migalski und Klaus Müller, gingen bald darauf zu VW. Da fiel mir 1960 die Verantwortung zu. Dann haben Sie über den Aufbau berichtet ... Ja, es gab einen regelrechten Bauboom. Ganze Stadtviertel entstanden, auch repräsentative Bauten wie das Rathaus. Meine Frau Rosemarie, sie ist ausgebildete Fotografin, und ich streiften zusammen durch die Baugebiete ... Welche Bedeutung hatte das Foto? Wir haben gezeigt, wie wichtig es ist. Fotos sind Nachrichten, erzählen Geschichten. Das war noch nicht allgemein anerkannt. Ich habe sogar innerhalb der Braunschweiger Zeitung dargelegt, wie uns Aufnahmen eine neue Qualität, neue Möglichkeiten eröffneten. Gilt das heute noch? Auf jeden Fall. Aber die neue Technik lässt auch zu, dass manchmal zu viele Fotos gebracht werden. Es ist nicht immer anregend, wenn ein ziemlich kurzer Artikel von vielen Aufnahmen flankiert wird. Zeitungstexte sollten heute noch mehr Geschichten erzählen, aus dem Alltag und Hintergründe schildern. Sie haben auch fotografiert, aber insbesondere geschrieben. Auch gern kommentiert, warum? Ein Journalist kennt seine Stadt. Auch er sollte der Stadt Bestes suchen. Wir sind zwar Beobachter, aber wir können die Entwicklungen oft anders beurteilen. Unsere Aufgabe ist es auch, dem Bürger eine Stimme zu geben. Die Themen, ganz aktuell Porschestraße-Nord und Nordhoff-Straße, werden oft immer wieder diskutiert. Da kann ein Journalist Vorschläge machen. So könnten die Parkplätze etwa unter die Erde verlegt werden. Bis heute schreiben Sie, warum? Es hält mich fit, auch geistig. Meine Frau und ich arbeiten wieder zusammen (Anm. d. Red: das Paar lebte zeitweilig getrennt). Mein Vater gab mir mittags die Zeitung. Er war Pastor, gehörte zur Bekennenden Kirche. Da kam sogar die Gestapo in seine Gottesdienste. Zweimal wurde er zum Verhör abgeholt. Mir wurde so früh klar, wie wichtig Nachrichten sind. Und wurde freier Mitarbeiter.