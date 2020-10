Theater Wolfsburg: Schwelgen und Schmelzen im Walzertakt

Weiße Gartenzäune, bunt blühende Blumen auf der Bühne, im Hintergrund ein Bild, ein alter Adelssitz – „Komm mit mir, komm auf mein Schloss ...“ beginnt lockend ein Song der Rockband Rammstein. Das bewegt auch Graf Balduin Zedlau (Steven Fiske). Den jungen Adligen interessieren Frauen: Tänzerin Franzi Cagliari (Verena Le Best), Probiermamsell Pepi Pleininger (Susanne Hellberg) und: seine Ehefrau Gabriele (Kerstin Grotian). Arbeit, schon gar nicht Akten, interessiert ihn nicht “(Die Akten legt man zu den Akten“). Der Wiener Kongress tanzt. Ministerpräsident Fürst Ypsheim-Gindelbach (Viktor Schilowsky) bekennt ebenfalls: „Ich arbeite nicht. Ich bin Minister“. Und Kammerdiener

Josef (Alexander Helmer) versucht, alles irgendwie zu ordnen – trotz des immer wieder störenden, verschrobenen, fast alles verwechselnden Kagler, Vater der Tänzerin (Gerhard Karzel).

Liebesbeziehungen, Hoffnungen, Verwirrungen, Intrigen

Da geht es um Liebesbeziehungen, Hoffnungen, Verwirrungen und leicht geknüpfte Intrigen, um Techtelmechtel in verschwiegenen Gartenlauben, verlockende Anspielungen, amouröse Versprechungen. Im Jahr 1899, als die Operette „Wiener Blut“ von Johann Strauß (Sohn), aus früheren Kompositionen von Adolf Müller zusammengestellt, mit Handlung und Liedtexten von Viktor Léon und Leo Stein versehen, uraufgeführt wurde . Es sind Tanzmelodien, die bis heute das Publikum – auch am Sonntagabend im Scharoun-Theater - dahinschmelzen und schwelgen lassen im Walzertakt. Sie sind doch einfach schön und lassen für einen Abend die Pandemie vergessen: „Freuet euch des Lebens“ (1870), „Wein, Weib und Gesang“ (1860). Johann Strauß wusste, dass die Leute nicht nur „An der schönen blauen Donau“ hören wollen.

Sehr konventionell, werkgerecht und somit die Erwartungen der Zuschauer erfüllend

Das Kammerorchester der Operettenbühne Wien spielte sie unter der musikalischen Leitung von Laszlo Gyüker. Und Professor Heinz Hellberg versteht es, „Wiener Blut“ für ein Industriestadt-Publikum nur leicht modernisiert zu inszenieren mit leichtem Wiener Tonfall, prächtigen, für das Fin de Siècle typischen Kostümen. Sehr konventionell also, werkgerecht und somit die Erwartungen der Zuschauer erfüllend. Sie fanden Gefallen an diesen „Geschichten aus dem Wiener Wald“, die so „den Augenblick von Zeit befreien“ taten, wie es Rammstein in „Wiener Blut“ singen. Und alle drei Paare fanden wieder zueinander.