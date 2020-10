Wolfsburg Stadtelternrat wird neu gewählt

Die Wahlversammlung des Stadtelternrates Wolfsburg findet am Dienstag, 27. Oktober, statt. Denn mit dem Schuljahr 2020/21 beginnt eine neue zweijährige Wahlperiode des Stadtelternrates in Wolfsburg, wie die Stadt mitteilt. In der Wahlversammlung wählen die Elternvertreter der Grundschulen und Gymnasien jeweils aus ihrer Mitte die Vertreter für die Teilnahme an der konstituierenden Sitzung. An der konstituierenden Sitzung nehmen zusätzlich noch die Delegierten der weiteren Schulformen teil und wählen aus ihrer Mitte heraus den Vorstand des Stadtelternrates für die nächsten zwei Jahre.

Derzeit ist Alexander Paul der Vorsitzende des Stadtelternrates

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitz, der Stellvertretung und drei Beisitzenden, weiterhin hat der Stadtelternrat zwei stimmberechtigte Mitglieder im Schulausschuss der Stadt Wolfsburg. Derzeit ist Alexander Paul der Vorsitzende des Stadtelternrates und sitzt gemeinsam mit Tanja Wöhlecke im Schulausschuss.

Die Mitwirkung im Stadtelternrat gibt Eltern die Möglichkeit, die für ihre Kinder und die Gesellschaft relevanten Themen aktiv mitzugestalten. Bildungsdezernentin Iris Bothe betont die Wichtigkeit des Ehrenamtes und des Stadtelternrates: „Als Interessenvertretung der Eltern und als Bindeglied zwischen Schülern und Eltern einerseits und Schulen, Lehrenden und der Stadt Wolfsburg andererseits ist der Stadtelternrat ein wichtiger Partner in der Weiterentwicklung der Schullandschaft in Wolfsburg.“

Ausblick auf die nächsten zwei Jahre: Digitalisierung und Lehrermangel

Mit Ausblick auf die kommenden zwei Jahre nennt der Stadtelternratsvorsitzende Alexander Paul einige Themen, die sich deutlich abzeichnen: „Die Kapazitäten der Schulen müssen durch die zunehmende Schülerzahl erweitert werden, die Digitalisierung wird bis 2023 flächendeckend umzusetzen sein. Dies wirft viele Fragen der Weiterbildung für die Lehrenden auf und wird dort wie bei den Eltern und Jugendlichen zu erheblichen Veränderungen des Lernens mit den digitalen Medien führen. Die gesellschaftlichen Veränderungen – zum Beispiel das Arbeiten im Homeoffice – werden ebenfalls auf alle einwirken, der noch wachsende Lehrermangel wird es sicher nicht einfacher machen.“

Rückblick auf die letzten zwei Jahre: Instandhaltungen in den Schulgebäuden

In den vergangenen zwei Jahren habe der Stadtelternrat Wolfsburg (StER) basierend auf einer systematischen Befragung der Elternvertreter und Schulleitungen umfangreiche Aktivitäten entwickelt und umgesetzt. Die Schwerpunktthemen seien die Personalsituation beziehungsweise der Mangel an Lehrkräften an den Schulen, die Digitalisierung sowie Investitionen und Instandhaltungen in den Schulgebäuden gewesen.

Eltern wollen die Unterschiede der Schulkonzepte verstehen

In den monatlichen Sitzungen des StER wurden regelmäßig Fachvorträge integriert, die aus der Praxis der Fachabteilungen berichteten oder aber von Experten des schulischen Umfeldes in Niedersachsen und darüber hinaus gestaltet wurden. Eine weitere Initiative galt den Besuchen des StER in den verschiedenen Schulformen in der Region. Wolfsburg hat für alle Bedarfe die passende Schule anzubieten. Wichtig für die Eltern aber sei, die Unterschiede der Schulkonzepte zu verstehen und damit auch zukünftige Entscheidungen für die Schüler auf Basis breiteren Wissens zu treffen. Diese Besuche seien durch die Corona-Krise unterbrochen worden.

