Unbekannte stehlen in Alt-Wolfsburg acht Autoräder

In der Nacht zum Mittwoch haben Diebe in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in Alt-Wolfsburg alle vier Räder eines Golfs und Tiguans abmontiert und gestohlen. Die Beute hat laut Polizei einen Wert von 8000 Euro.

Den Ermittlungen nach ereigneten sich die Taten in der Parkgarage in der Straße Neue Reihe nach 20 Uhr am Dienstagabend. Ein Anwohner entdeckte um 2.30 Uhr die auf Steinen aufgebockten Fahrzeuge und rief die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Hinweise: (05361) 46460.

red