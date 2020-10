10 Neuinfektionen – Inzidenz in Wolfsburg sinkt wieder unter 50

Zehn Neuinfektionen gibt es am Donnerstag in Wolfsburg.

In Wolfsburg gibt es am Donnerstag zehn Corona-Neuinfektionen. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt damit: 580, davon gelten mittlerweile 450 als genesen – 15 mehr als am Mittwoch, schreibt die Stadt. Am oder mit dem Virus verstarben 52 Bürger, akute Fälle im Stadtgebiet gibt es 78.

Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 57 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 45,8 pro 100.000 Einwohner. Auch der für Maßnahmen maßgeblich Inzidenzwert des Landesgesundheitsamtes liegt bei 45,8.

red