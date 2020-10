„Für alle Vereine der Horror! Wo ist die Strategie?“

„Alle sind viel achtsamer gewesen, haben aufgepasst und sich einfach nur gefreut, dass der Betrieb unter Pandemie-Bedingungen wieder läuft. Jetzt wird auch das Ehrenamt mit Füßen getreten.“ Klare Worte spricht Fabian-Gerwich Vandrey, Ganztagskoordinator an der Moorkämpe-Schule und zweiter Vorsitzender beim MTV. „Wo ist die Strategie? Man kann keine erkennen und darf bezweifeln, ob auf diesem Wege nach vier Wochen das Virus eingedämmt ist. Das Ganze ist für alle Vereine der Horror. Wir machen natürlich weiter mit Zoom- und Online-Training und hoffen sehr auf unsere Mitglieder!“

„Die Kinder waren so dankbar, als Turnen und Fußball endlich wieder angeboten wurden“

Der pädagogische Mitarbeiter und Trainer hatte am Mittwoch auch die Aufgabe, seinen eigenen drei Kindern beizubringen, dass der Sport jetzt wieder ruhe. „Kein Judo mehr, da ging die Kinnlade ganz schön runter. Ohnehin: Ich wär als Kind an die Decke gegangen, wenn man mir den Sport genommen hätte“, sagt Vandrey, der sich jetzt richtig Sorgen um die Kinder macht, die aufgrund familiärer Verhältnisse litten. „Schon im ersten Lockdown haben wir gesehen, dass bei manchen zuhause das einzige Programm, was läuft, das im Fernseher ist. Wie soll sich ein Kind entwickeln? Sie waren so dankbar, dass Turnen und Fußball wieder stattfanden. Und jetzt ist wieder nichts.“

Nächtelang Hygienekonzepte für den Handball ausgearbeitet - jetzt für den Papierkorb

Auch das Erlernen von Erfolg und Niederlagen sei kaum irgendwo besser als beim Sport möglich. Im Handball habe man nächtelang Hygienekonzepte ausgearbeitet – nun für den Papierkorb. „Und die Jugendlichen zwischen 14 und 18 brechen uns jetzt wieder weg.“

Mit allen Mitteln jetzt den Kontakt zu den Mitgliedern halten, ist die Parole

Online-Training anbieten, den Kontakt bestmöglichst zu den Mitgliedern halten, darum gehe es jetzt, unterstreicht Vandrey. „Gerade auch für die Reha-Sport-Patienten ist es eine schwierige Situation. Die Gruppen, von der Herzsport- bis zur Demenzgruppe, sind für etliche die einzige Möglichkeit der Teilhabe. Wir müssen zusammenstehen im Verein, niemand darf uns verloren gehen, Solidarität ist wichtig.“

Die Länge des Lockdowns wird über die Zukunft entscheiden

Den ersten Lockdown habe der MTV überstanden, sagt Vandrey. „Ob das beim zweiten Mal noch so ist, hängt davon ab, wie lange die Zwangsruhe jetzt geht und welche Folgen das hat. Wir kämpfen um jedes Mitglied.“ Zeitung und Internet seien die wichtigsten Medie, um die Mitglieder zu erreichen.

Der MTV Vorsfelde ist mit etwa 5.300 Mitgliedern der größte Verein Wolfsburgs, es folgt der VfB Fallersleben mit etwa 5.000..