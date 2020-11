Wolfsburg: Hartmut Stapelfeld geht in den Ruhestand

Nach mehr als 45 Jahren in der Stadtverwaltung wurde Hartmut Stapelfeld vom Ersten Stadtrat und zuständigen Dezernenten Dennis Weilmann und dem Gesamtpersonalratsvorsitzenden Peter Wagner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Stapelfeld war seit 1989 im Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten tätig. Zuletzt war er Abteilungsleiter für den Bereich Ortschaftsangelegenheiten sowie Bürgerbeauftragter. Davor leitete er die Verwaltungsstelle Vorsfelde und war parallel als Standesbeamter tätig.

Nachfolger bei der Stadt wird Andreas Hüttl

„Mit Hartmut Stapelfeld verliert die Verwaltung eine wahre Institution. Er war über Jahrzehnte sowohl für die Kollegen*innen im Rathaus, die Bürgerschaft als auch die Politik ein verlässlicher Ansprechpartner“, so Dennis Weilmann in einer Mitteilung der Stadt. „Die Stadt Wolfsburg verliert einen verdienten Mitarbeiter.“ Bei der Verabschiedung war auch Andreas Hüttl anwesend, der künftig die Aufgaben von Hartmut Stapelfeld als Abteilungsleiter Ortschaftsangelegenheiten übernehmen wird. Hüttl, bisher als Sachbearbeiter in der Zentralen Vergabestelle des Referates tätig, wird noch von seinem Vorgänger übergangsweise eingearbeitet. „Mit Andreas Hüttl haben wir eine ideale Lösung gefunden. Er kennt das Referat Rats- und Rechtsangelegenheiten bereits seit vielen Jahren und leistet dabei sehr gute Arbeit. Ich bin überzeugt, dass sich dieses in dem neuen Aufgabenfeld fortsetzen wird“, so Weilmann.

