Wolfsburg: Grüne bestätigen Frank Bsirske als Bundestagskandidat

44 von 66 Wahlberechtigten sprachen dem 68-jährigen ehemaligen Gewerkschaftsboss das Vertrauen aus, wie die Partei mitteilt. Mit 22 Stimmen habe der 23-jährige Gegenkandidat Tjark Melchert immerhin einen Achtungserfolg erzielt. Die Kreisverbände der Partei im Wahlkreis freuen sich nun, mit Bsirske im kommenden Jahr in den Wahlkampf zu gehen. Frank Bsirske hatte in seiner Ansprache an die Parteimitglieder angekündigt, auf möglichst vielen Veranstaltungen präsent zu sein. „Die Planung der Termine kommt als nächstes“, versprach der 68-Jährige in seiner Rede.

Bsirske setze sich für die Verbindung von Sozialem und der Ökologie ein

Er wolle für den Wahlkreis und die Themen der Grünen in Berlin viel erreichen und setze sich für die Verbindung von Sozialem und der Ökologie ein. Ob Agrarwende mit finanziellen Hilfen für die Tierhaltung oder der Verkehrswende, Bsirske habe sich bereits bestens mit dem Grundsatzprogramm, das im November verabschiedet werde, auseinandergesetzt und positioniert.

Ihm sei bewusst, dass der Wahlkreis sehr heterogen sei und die einzelnen Kreisverbände unterschiedliche Schwerpunkte hätten. Dem wolle er Rechnung tragen.

