Das Land Niedersachsen spendiert Wolfsburg den ersten Radschnellweg der Stadt. Zumindest größtenteils: 7,5 von rund 10 Millionen Euro wird Hannover zu einer Trasse zwischen Hehlingen und der Stadtmitte zuschießen.

Bereits Ende Juli hat das Land Wolfsburgs Förderantrag positiv beschieden. Bezuschusst wird die Route aus einem Sonderprogramm für kommunale Radschnellverbindungen. Falls Radler hoffen, es würde nun ganz schnell gehen mit dem Bau, irren sie. Erst einmal muss die Planung stattfinden.

Radschnellweg soll Hehlingen und die Wolfsburger Innenstadt verbinden

Der Schnellweg soll an der Nordsteimker Straße entlang von Hehlingen zum Berliner Ring führen. Dort besteht die besondere Herausforderung einer planfreien Querung des stark befahrenen Rings: Es muss entweder ein Tunnel oder eine Brücke her. Auf der anderen Seite des Schillerteichs schließt der Radschnellweg an die Fahrradstraße Stresemannstraße und somit an die Ost-West-Radachse an.

Der Schnellweg wird rund fünf Kilometer lang. Die Stadtverwaltung will ihn in sechs Abschnitten bauen und planen. Einer davon existiert bereits: Am Baugebiet Steimker Gärten führt ein breites und komfortables Stück Radweg an der Nordsteimker Straße entlang.

Radler müssen L290 und Berliner Ring queren

Ab Ende dieses Jahres will die Stadtverwaltung erst einmal die Führung am Schillerteich planen. Bis zum Sommer 2021 möchte sie dem Rat dann einen Vorschlag zur Querung des Berliner Rings unterbreiten, so dass dafür frühestens 2022 die Auftragsvergabe stattfinden könnte. Genauso wie für die Querung der L290 am Hehlinger Kreisel. Wo genau diese Querung hinkommt und wie sie aussehen soll, ist noch offen.

Anfang 2021 soll das Planfeststellungsverfahren für den Abschnitt zwischen den Steimker Gärten und dem Berliner Ring stattfinden, 2021 ein Antrag beim Land für die Trasse auf Höhe des Baugebiets Sonnenkamp gestellt werden.

Ortsräte befassen sich im November mit Radschnellweg

In die politische Diskussion geht das Projekt Radschnellweg in der kommenden Woche. Am Mittwoch, 11. November, wird es im Ortsrat Stadtmitte beraten, am Donnerstag, 12. November, im Ortsrat Hehlingen. Die Verwaltung möchte sich der Zustimmung des Rates zum Projekt und dessen Finanzierung vergewissern, bevor sie weiter plant.

Nicht nur das Land Niedersachsen fördert momentan Radschnellwege. Das Bundesverkehrsministerium stellt seit 2017 jährlich 25 Millionen Euro dafür bereit. Doch die Konkurrenz ist groß. Momentan profitieren in dieser Region Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter: Der Regionalverband Großraum Braunschweig erhält 13 Millionen Euro für einen 18 Kilometer langen, Y-förmigen Radschnellweg, der bis zum Volkswagen-Werk in Salzgitter führt. Gebaut werden soll dieser ab 2024.

Finanzierung des zweiten Schnellwegs ist noch ungeklärt

Noch offen ist dagegen die Finanzierung des 25 Kilometer langen Radschnellweges, der Wolfsburg und Braunschweig verbinden soll. Die Gemeinde Lehre hat von Anfang an klargemacht, das rund 18,5 Millionen Euro teure Projekt nicht mitfinanzieren zu können. Nun ruhen die Hoffnungen auf Bund und Land. Für die Planung hat die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig 500.000 Euro lockergemacht.

