Miss Germany-Wettbewerb findet ohne Wolfsburger Beteiligung statt

Der Traum ist zu Ende: Wiebke Adler wollte beim Miss Germany-Wettbewerb ganz weit nach vorne kommen. Von 15.000 Bewerberinnen schaffte es die 26-jährige Immobilienkauffrau aus Brackstedt bis unter die Top 5 in Niedersachsen (wir berichteten exklusiv). Für die nächste Runde der deutschen Top 32 wurden am Wochenende von einer Fachjury aus Branchen-Experten und Expertinnen pro Bundesland jeweils zwei Kandidatinnen für die nächste Runde ausgewählt – Wiebke Adler war leider nicht dabei. „Es ist schade, aber es ist auch okay. Ich freue mich, dass ich Teil dieses Wettbewerbs sein durfte“, sagte sie unserer Zeitung.

Der Miss Germany-Wettbewerb hat sich ein neues Image zugelegt. Es geht dabei nicht mehr allein darum, die Schönste im Land zu küren, sondern gesucht werde vielmehr authentische und kreative Frauen. Wiebke Adler wollte mit ihrer Bewerbung im Wettbewerb die Shared Economy, also das gegenseitige Bereitstellen von Räumen und Flächen, bekannter machen. „Nun überlege ich, wie ich das in Wolfsburg bewerkstelligen kann."