14 Corona-Neuinfektionen in Wolfsburg übers Wochenende

Seit Freitag hat es in Wolfsburg 14 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gegeben. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt sieben, am Sonntag zwei und am Montag fünf weitere Fälle. Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 611. Die Zahl der Genesenen steigt um 13 auf 467. Verstorben sind 52 Bürger, akute Fälle gibt es 92. Im Zeitraum der vergangenen sieben Tage sind 57 Personen positiv getestet worden. Das entspricht nach den Berechnungsgrundlagen der Stadt Wolfsburg einem 7-Tage-Inzidenzwert von 45,8 pro 100.000 Einwohnern.

Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

Der Inzidenzwert von 50 wurde nach der Berechnung der Stadt Wolfsburg bereits in der vergangenen Woche überschritten. Am Samstag vermeldete auch das Land Niedersachsen einen Wert von über 50. In Wolfsburg gelten damit aktuell jene Regelungen, die in der Landesverordnung für Landkreise und kreisfreie Städte mit einem Inzidenzwert von über 50 definiert sind. Laut Allgemeinverfügung ist der von der Stadt Wolfsburg herausgegebene Inzidenzwert dafür ausschlaggebend. Sobald ein maßgeblicher Inzidenzwert überschritten ist, gelten die damit verbundenen Regelungen auch dann grundsätzlich fort, wenn der Wert tageweise gegebenenfalls unterschritten wird. Die Allgemeinverfügung steht auf wolfsburg.de/corona zur Verfügung.

red