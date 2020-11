Stadt fürchtet keine Strafe wegen Fallersleber Naturschutzgebiet

Das Schutzgebiet „Barnbruchwiesen und Ilkerbruch“ – hier die Auerochsen an der Tangente – erstreckt sich auf Wolfsburger und Gifhorner Gebiet.

Fallersleben. Wegen der bisher fehlenden Verordnung hatte die Verwaltung früher auf drohende Strafzahlungen an die EU verwiesen.

Wiederholt hatte die Stadtverwaltung in den teils sehr heftig geführten Diskussionen darauf hingewiesen: Werden die für mehrere Natura-2000-Gebiete seit vielen Jahren geforderten Naturschutz-Verordnungen nicht mehr in diesem Jahr von Wolfsburgs Politikern beschlossen, dann drohen saftige Strafzahlungen an die EU. Heikel ist das im Falle des Naturschutzgebiets (NSG) „Barnbruchwiesen und Ilkerbruch“, das zu Wolfsburg und zum Landkreis Gifhorn gehört.

Drohen Strafzahlungen für die Stadt, weil der Landkreis noch nicht so weit ist? Daher hatte die CDU, die mit den Verordnungen ohnehin teils so ihre Probleme hat, eine Anfrage an den Rat der Stadt gestellt. Sie wollte wissen, was mit dem laut Beschluss erforderlichen Einvernehmen zwischen Stadt und Landkreis ist – und ob für Wolfsburg womöglich doch noch Strafzahlungen drohen, falls kein Einvernehmen erzielt wird. Wie CDU-Fraktionssprecher Peter Kassel im Rat darlegte, hätten die im Landkreis Gifhorn zuständigen Gremien dieses Einvernehmen bisher nicht hergestellt; und es zeichne sich ab, dass es für die Verordnung in der jetzigen Fassung auch nicht herzustellen sei. Kreistag wird erneut abstimmen Für Umweltdezernent Andreas Bauer ist das jedoch kein Problem. Wolfsburgs Untere Naturschutzbehörde habe die geplante Verordnung im Juli zusammen mit der gleichen Behörde im Landkreis Gifhorn mit den Fraktionsspitzen des Gifhorner Kreistags erörtert. Bis Februar 2021 werde der Kreistag erneut über die Vorlage abstimmen. Die weiteren Schritte müssten zwischen dem Umweltministerium und dem Landkreis Gifhorn erörtert werden, erläuterte Bauer. Und stellte klar: „Da der Rat der Stadt Wolfsburg die Verordnung beschlossen hat, kommen keine Strafzahlungen auf die Stadt zu.“ Naturschutzgebiet soll einheitlich geregelt werden Woraufhin sich Fraktionssprecher Kassel die Frage stellte, welchen Sinn der Vorbehalt dann überhaupt hat; denn angeblich sei doch Einvernehmen zwischen den Kommunen erforderlich. Der Dezernent erklärte, dass es theoretisch noch die Möglichkeit gäbe, dass Stadt und Landkreis eigenständige Verordnungen erlassen. „Aber das macht wirklich keinen Sinn, weil so ein Naturschutzgebiet einheitlich geregelt werden sollte.“ Gegenstimmen für „Barnbruch Wald“ Diese Problematik gibt es bei einem weiteren Gebiet nicht: Einstimmig beschloss der Rat die Verordnung fürs NSG „Hohnstedter Holz“ in Ehmen und Mörse. „Barnbruch Wald“ dagegen erstreckt sich nicht nur auf Fallersleber Gebiet, sondern ebenfalls teilweise auf den Landkreis Gifhorn. Da stimmten die Christdemokraten nicht zu, es gab Gegenstimmen und eine Enthaltung. Die Vorlagen für diese beiden Naturschutzgebiete hatte die Stadtverwaltung übrigens sogar noch überarbeiten müssen, nachdem ein Gerichtsurteil eine ähnliche Verordnung in Braunschweig wegen eines Formfehlers bei der Veröffentlichung im Amtsblatt für nichtig erklärt hatte. Lesen Sie auch: Warum die Herden im Ilkerbruch nun zusammenbleiben dürfen vom 6.8.2020

