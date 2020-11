Nach 44 Jahren: Geschäftsführer Leipelt verlässt VW Immobilien

Nach 44 Jahren bei VW Immobilien scheidet Geschäftsführer Michael Leipelt (61) Ende des Jahres offiziell aus dem Unternehmen aus. Dessen Aufgaben übernehmen künftig der Sprecher der Geschäftsführung, Meno Requardt (Wohnen und Technik), und Hardy Brennecke (Personal), der seit dem 1. Oktober Geschäftsführer ist. Im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt der gebürtige Wolfsburger Leipelt, warum er nie den Arbeitgeber gewechselt hat, wie er die Wohnbauoffensive und Stadtentwicklung sieht und dass er sich darauf freut, mal wieder eine Nacht Doppelkopf durchzuspielen.

Herr Leipelt, Sie haben als Auszubildender im Unternehmen begonnen und verlassen es 44 Jahre später als Geschäftsführer. Diese Aufgabe hatten Sie zum 1. Juli 2016 übernommen. Hätten Sie es für möglich gehalten, dass Sie VW Immobilien eine so lange Zeit die Treue halten?

Das wäre schon vermessen, das zu sagen. Zumal es nicht mein Ziel war, Geschäftsführer zu werden. Ich bin eher der Typ der kleinen Schritte, der schaut, ob er den nächsten Schritt überhaupt machen möchte. Ich habe in der Zeit fast in allen Bereichen gearbeitet. Ich war Kundenbetreuer, Mietenbuchhalter, Controller und Unternehmensplaner. In führenden Positionen als Vertriebsleiter, im konzerninternen Immobilienmanagement für VW und zuletzt als Geschäftsführer für Wohnen, Technik und Personal tätig.

Gab es nie Überlegungen oder Angebote, das Unternehmen zu verlassen?

Veränderungen wären sowohl innerhalb des Konzerns, aber auch in die weite Welt der Immobilienbranche immer mal möglich gewesen. Es gab durchaus lukrative Angebote, über die ich auch nachgedacht habe. Letztlich haben Herz, Treue, Zusammenhalt und die Motivation für Neues innerhalb von VWI entschieden.

VWI-Geschäftsführer Michael Leipelt verlässt das Unternehmen nach 44 Jahren und freut sich darauf, seine serbokroatischen Sprachkenntnisse zu vertiefen. Foto: Markus Kutscher

Wie hat sich VW Immobilien im Laufe der Jahrzehnte entwickelt?

Die Zahl der Mitarbeiter ist von etwa 120 auf 350 gestiegen. Alleine diese Verdreifachung macht deutlich, welchen Expansionskurs wir als kleines mittelständisches Unternehmen hingelegt haben. Es hat sich viel getan in den Jahren: Von der Wohnbauoffensive in den 1980er-Jahren über den Aufbau eines eigenen Immobilienvertriebs sowie die Wohnungsverwaltung, später die weltweiten Immobiliendienstleistungen für den VW-Konzern. Dann erfolgte die erneute Wohnbauoffensive mit Bauvorhaben in der Drömlingshöhe, in Fallersleben, am Salzteich, am Wellekamp mit den Wohnblöcken und dem Splace und nicht zuletzt mit dem urbanen Stadtquartier in den Steimker Gärten.

Ursprünglich hat VWI nur an VW-Mitarbeiter vermietet...

Dafür wurde 1953 die VW-Wohnungsbau gegründet, 1962 die VW-Siedlungsgesellschaft. Seit 1994 vermieten wir auch an Nichtwerksangehörige nach dem Motto: „Offen für jedermann.“ Dieser Anteil beträgt mittlerweile rund 50 Prozent. Die Voraussetzungen, also Auflagen, Regularien, Bonitäten, sind für alle gleich.

Beim Thema Wohnen gibt es immer wieder Stimmen, die sagen: Die Preise in Wolfsburg sind zu hoch und es gibt zu wenig Wohnraum für sozial Schwächere. Wie sehen Sie das?

Wir haben in unserem Altbestand immer noch rund 7000 Wohnungen, die unter der Grenze für sozial geförderten Wohnraum bei mittlerem Einkommen liegen. Die Wünsche der Kunden nach etwas Neuem, Großzügigerem, Modernem, nach energieeffizientem Wohnen mit einer Tiefgarage als Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge sind ungebrochen. Es wird uns gelingen, die Mieterschaft aus unserem Bestand, die sich diese Wohnungswünsche erfüllen möchte, für unsere Neubauten zu gewinnen. Wir müssen dann darauf achten und vereinbaren, diese frei werdenden Wohnungen aus dem Bestand vorrangig sozial Schwächeren anzubieten. Es handelt sich also um einen Kreislauf, den wir in Gang bringen müssen.

Erste Mieter in den Steimker Gärten sind schon wieder ausgezogen. Woran liegt das?

Das sind nur Einzelfälle. Wer derzeit verstärkt im Homeoffice arbeitet, den stört natürlich der Baulärm jetzt mehr, als wenn er tagsüber im Büro sitzt. Auch Schmutz, fehlende Kindergärten oder Einkaufsmöglichkeiten verschieben die Anmietungen. In den Steimker Gärten wird alles noch ganz anders aussehen, wenn die Straßen und die Beleuchtung fertig sind, die Pflanzen wachsen und blühen. Hier gilt es, einen längeren Atem zu haben und nicht in Aktionismus zu verfallen.

Auf 14 Hektar realisiert VW Immobilien in den Steimker Gärten in Wolfsburg eines der größten privaten Wohnungsbauprojekte in unserer Region. Foto: Anja Weber / regios24 (Archiv)

Wie bewerten Sie die Wohnbauoffensive der Stadt Wolfsburg insgesamt?

Das ist eine zwingend notwendige Maßnahme. Wir merken selbst, dass unsere Erfahrungen im mehrgeschossigen Wohnungsbau mittlerweile mehr als 30 Jahre zurückliegen. Das sagt doch alles. Und bei Modernisierungen im Wohnbereich sind die Möglichkeiten zum Beispiel bei Größen- und Grundrissveränderungen stark begrenzt.

Welche Wohnungen sind auf dem Markt besonders begehrt?

Großzügige Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen zwischen 60 und 80 Quadratmetern. Große Wohnungen mit fünf Zimmern und mehr hingegen weniger. Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die Wohnsituation durch die Corona-Krise verändern wird. Die Arbeit im Homeoffice nimmt zu. Viele Arbeitnehmer werden sich zumindest eine Büroecke in ihrer Wohnung einrichten.

Mit diesem Foto bewarb sich Michael Leipelt vor 44 Jahren um einen Ausbildungsplatz bei VW Immobilien. Foto: VW Immobilien

Am Nordkopf und entlang der Heinrich-Nordhoff-Straße sollen innenstadtnah in den nächsten Jahren zahlreiche Büros entstehen. Braucht die Stadt diese Büro überhaupt noch?

Das ist ein schwieriges Thema. Ich sehe es aber ähnlich wie bei der Wohnbauoffensive. Wichtig und erfreulich ist, dass der Investor daran glaubt, dass es ein Gewinn für Wolfsburg ist. Bisher sind viele Büros wie ein Flickenteppich in der Stadt verteilt. Durch eine Bündelung gewinnt das Eingangstor von Wolfsburg, vom Bahnhof aus gesehen, nicht nur gewaltig an Attraktivität. Sondern insbesondere die verschiedenen Nutzungsarten werden für innerstädtische Belebung sorgen. Die vorhandene Kaufkraft soll in Wolfsburg gehalten beziehungsweise entsprechend eingesetzt werden. Grundsätzlich ist es gut, wenn VW oder Stadt dritte Investoren zu einem Engagement in Wolfsburg bewegen können. Vorausgesetzt, es werden wirtschaftliche, aber auch zukunftsorientierte und tragfähige Lösungen für alle Beteiligten gefunden.

Wie geht es für VW Immobilien in den nächsten Jahren weiter?

Die finanziellen Rahmenbedingungen werden in absehbarer Zeit sicherlich nicht einfacher. Deshalb wird es entscheidend sein, die Geschäftsfelder und Aktivitäten zu priorisieren, die wir für richtig halten. Die Erfahrungen aus der Entwicklung und Realisierung eines kompletten Stadtquartiers wie den Steimker Gärten werden uns helfen, zukünftig über ein dauerhaftes Geschäftsfeld „Quartiersentwicklung – Projektentwicklung“ für den Wohnbereich nachzudenken. Außerdem gilt es, unsere Linienarbeit hochzuhalten. Vom Betreuer bis hin zum Gärtner haben wir bei unseren Kundenbefragungen seit Jahren unglaubliche Höchstwerte von bis zu 97, 98 Prozent zu verzeichnen.

Herr Leipelt, bereits in zwei Wochen haben Sie ihren letzten Arbeitstag. Was machen Sie, wenn Sie bald nicht mehr ins Büro müssen?

Ich freue mich auf mehr selbstbestimmte Zeit, wenn meine Frau Tina keine anderen Pläne für mich hat. Ich möchte gerne öfter in unserem Feriendomizil in Montenegro verweilen, Fremdsprachen wie serbokroatisch vertiefen, Boot fahren, andere Reiseziele ansteuern, professioneller fotografieren lernen, kleine Projekte in meiner Hobbytischlerei umsetzen, Freunde besuchen und auch endlich mal wieder eine Nacht Doppelkopf durchspielen. Außerdem will ich mein super Fitnessgerät entstauben und wieder permanent und ausreichend Sport treiben.