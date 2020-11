Corona: Ohne Maske drohen Wolfsburgern Probleme

Dr. Elisabeth Schepers arbeitet in Wolfsburgs einziger Lungenarztpraxis. Sie befreit ihre Patienten in der Pandemie nicht von der Pflicht, Mundschutz zu tragen.

Die AfD hat in der Coronakrise ein neues Thema für sich entdeckt: Sie problematisiert nicht nur im Bund sondern auch in Wolfsburg die Umsetzung der Maskenpflicht. In einer vierseitigen Pressemitteilung schildert der Fraktionsvorsitzende Thomas Schlick teils haarsträubende Situationen, in denen Kindern und Erwachsenen, die keinen Mundschutz tragen können, schlecht behandelt worden sein sollen.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Schlick kritisiert, dass Schüler und Erwachsene trotz Attesten von Busfahrern abgewiesen wurden. Er Ratsherr berichtet von einem Schüler, der als „Maskenmuffel“ gemobbt werde, und von Geschäften, die Kunden ohne Maske den Zutritt verwehrten. „Die AfD-Fraktion setzt sich dafür ein, dass Menschen in der Corona-Krise nicht zu Ausgegrenzten werden!“, schreibt der Ratsherr und kündigt an, das Thema auf die Tagesordnung der nächsten Ausschusssitzungen zu bringen. Wolfsburgs Lungenarztpraxis stellt keine Masken-Befreiungen aus Das Land Niedersachsen erlaubt Menschen wegen schwerer Lungenkrankheiten, Herzproblemen oder psychischer Beeinträchtigungen auf das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zu verzichten, wenn sie ein Attest mit sich führen. Die Landesregierung weist auf ihrer Website zugleich darauf hin, dass Geschäftsinhaber ihr Hausrecht ausüben und Menschen ohne Maske trotz Attests den Zutritt verwehren können. Interessant ist, dass Wolfsburgs einzige Lungenarztpraxis ihren Patienten zu ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der Allgemeinheit keine Atteste gibt, obwohl etliche danach fragen. „Wir stellen generell keine Maskenbefreiung aus“, sagt Dr. Elisabeth Schepers. Sie sieht es so: Entweder sei die Lungenfunktion eines Patienten so stark eingeschränkt, dass es aufgrund seines Risikos für einen schweren Verlauf zu gefährlich wäre, sich ohne Maske in die Öffentlichkeit zu begeben. „Jemand, der so stark eingeschränkt ist, gehört nach Hause“, sagt Schepers. Oder der Patient sei medikamentös so gut eingestellt, dass er eine Maske tragen kann und sollte. „Ein Mund-Nasen-Schutz bringt wahnsinnig viel“, erklärt die Pneumologin. Asthmatikerin Sylvia Joos kennt keine Probleme mit dem Mundschutz „Es geht und es muss auch gehen“, sagt Sylvia Joos zum Thema Maskentragen. Die 68-Jährige hat kurz vor Ausbruch der Pandemie die Asthmatiker-Selbsthilfegruppe „Gut bei Puste“ gegründet. Kürzlich war die Wolfsburgerin zur Kur in einer Lungenklinik an der Ostsee und hat dort erlebt, dass niemand auf den Mundschutz verzichtete. Buchstäblich zu den Ohren heraus kommen die Bedenken gegen die Maskenpflicht Alexander Paul. Der Stadtelternratsvorsitzende erhält viele E-Mails zu dem Thema. „Es wird zum Teil aufgebauscht“, findet er. „Wir haben einen Rechtsstaat, in dem Entscheidungen getroffen werden. Es besteht Maskenpflicht. Punkt“, sagt Paul. „Die meisten Eltern tragen es mit, und die meisten Schüler verhalten sich diszipliniert.“ Manche Busfahrgäste weigern sich, ein Attest vorzulegen Die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft räumt ein, dass Busfahrer anfangs bei zu vollen Bussen Fahrgäste ohne Maske im Einzelfall auf spätere Fahrten verwiesen hätten. Inzwischen handhabt das Unternehmen dies nach eigenen Angaben aber anders. „Seit dieser Umstellung der Handlungsweise ist hier ein konkreter Fall bekannt, in dem ein Fahrgast entgegen der geltenden Praxis und Anweisungen abgewiesen wurde“, schildert Pressesprecherin Petra Buerke. Allerdings gebe es auch Beschwerden von Fahrgästen, die trotz Attests Maske tragen und sich durch Fahrgäste ohne Mundschutz einem gesundheitlichen Risiko ausgesetzt sähen. Bei der WVG hat man den Eindruck, dass die Zahl der Fahrgäste ohne Mundschutz steigt. „Dies führt auch regelmäßig dazu, dass die Echtheit von Bescheinigungen nur sehr schwer bis gar nicht nachvollzogen werden kann. Es gab zwischenzeitlich auch Fälle, in denen Fahrgäste sich auf ein Attest berufen, welches sie allerdings ,aus Datenschutzgründen’ nicht nachweisen beziehungsweise zeigen möchten“, berichtet Buerke. „In diesen Fällen behalten wir uns weiterhin vor, die Beförderung zu verweigern.“ Mehr zur Coronalage in Wolfsburg Corona in Wolfsburg- Die Fakten auf einen Blick

