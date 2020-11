Er ist Kaufmann mit Leib und Seele. „In 44 Jahren habe ich keinen einzigen Tag Einzelhandel bereut und war nur vier Tage krank“, sagt Rainer Marx nicht ohne Stolz. Jetzt ist Schluss für sein Reformhaus am Südkopf. Aus Altersgründen gibt der 74-Jährige das Geschäft auf. Ein Nachfolger wurde nicht gefunden.

„Die kleinen Läden will keiner mehr machen“

„Das ist sehr traurig und schade“, sagt Reformhaus-Kaufmann Marx. „Aber die kleinen Läden will keiner mehr machen. Wir haben ja viele Dinge in Bewegung gebracht. Über die Brücken, die wir gebaut haben, gehen heute andere. Es waren ja die Reformhäuser, die als erstes vegetarische Pasteten, Vollkornflocken und verschiedenste Getreidesorten im Sortiment hatten. Das bekommen die Leute jetzt in jeder Drogerie. So ist das eben.“

20 Prozent auf alle Produkte. Ende des Jahres ist Schluss

Zwei Mitarbeiter, Halbtags- und 450 Euro-Kräfte, hatte Marx beschäftigt. Jetzt läuft der Ausverkauf, 20 Prozent gibt es auf alles. Nachbestellt wird nur noch frisches Gemüse. Ende des Jahres sollen die Pforten verschlossen werden.

Und was kommt in das Geschäft, das eigentlich eine 1 A Lage hat? „Ich weiß es nicht“, sagt Kaufmann Marx. „Vielleicht ein Nagelstudio, ein Friseur. Wer weiß das schon.“

Kritik am Wunsch der Städte nach Sonntagsöffnung

Jetzt freue er sich erstmal auf den Ruhestand, sagt er. Mehr Zeit für die Familie, vor allem für die Enkel, das sei jetzt drin, blickt er zufrieden auf die kommenden Jahre - nicht allerdings nicht ohne noch einen leidenschaftlichen und etwas wütenden Appell zu formulieren:

„Uns als Reformhaus hat das Internet-Geschäft nicht so betroffen, das sind andere Geschäfte. Ich kann es allerdings überhaupt nicht verstehen, dass Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter dieser Tage die Öffnung des Handels am Sonntag gefordert haben. Das ist doch die vollkommen falsche Richtung: Die Oberbürgermeister sollten sich zusammentun und die Menschen zum Kauf im örtlichen Handel statt im Internet auffordern und animieren.

Menschen sollten besser zum Kauf vor Ort statt im Internet aufgefordert werden

Wir kleinen Geschäfte zahlen die Bürgersteige und die Entwicklung der Innenstädte. Amazon und Co. zahlen keine Steuern und fördern die Innenstädte nicht mit. Darüber bin ich ziemlich sauer.“ Der Aufruf für die Öffnung des Handels am Sonntag sei jedenfalls das völlig falsche Signal, schimpft Marx.

Der Südkopf dünnt aus

Erst kürzlich hatte in der Nachbarschaft von des Reformhauses Fotograf Peter Churchman die Aufgabe seines Geschäftes bekannt gegeben. Eine Anfrage bei der Wolfsburg Marketing Gesellschaft zur weiteren Belegung der Geschäfte und zur grundsätzlichen Entwicklung am Südkopf ist von unserer Zeitung gestellt.