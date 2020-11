„Kreatives Arbeiten verändert den Blick“

Sägen, Feilen, Hämmer, Lötbrenner, Drahtbürsten, Walzen: Wenn Bettina Schnobel den Werkraum der Wolfsburger Volkshochschule betritt, ist sie in ihrem Element. „Ich liebe es, mit diesen Werkzeugen zu arbeiten und das umzusetzen, was ich mir vorstelle“, sagt die 54-Jährige begeistert, während sie den Lötbrenner entzündet und auf einem feuerfesten Untergrund ein Silberblech auf 1000 Grad erhitzt. Beim Retikulieren – dem vielfachen Überschweißen der Silberfläche – entstehen kraftvolle Strukturen.

Seit 25 Jahren gestaltet Schnobel Schmuck aus Silber, Messing und Kupfer, kombiniert die Materialien mit Edelsteinen, Perlen oder Holz. „Schmuck war für mich schon immer faszinierend, vor allem die Entstehung interessierte mich.“

Beim Retikulieren – dem vielfachen Überschweißen einer Gold- oder Silberfläche – entstehen kraftvolle Strukturen. Foto: Helge Landmann / regios24

Neugierig besuchte sie einen Kursus an der Volkshochschule – die Leidenschaft für das Handwerk war entflammt. Die gebürtige Wolfsburgerin absolvierte weitere Workshops, eignete sich Wissen über Fachbücher an und probierte neue Techniken aus. Allerdings sagt sie: „Es kommt nicht auf Perfektion an, sondern aufs Selbermachen.“

„Die meisten sind überrascht, wie viele Arbeitsschritte in einem Schmuckstück stecken“

Im Laufe der Jahre habe sie schließlich ihren eigenen Stil entwickelt. Als ihre damalige Dozentin aus Altersgründen aufhörte, übernahm Schnobel das Fachgebiet an der Volkshochschule und gibt ihr Wissen seit sechs Jahren gerne weiter.

„Die meisten Teilnehmer sind überrascht, wie viele Arbeitsschritte in einem Schmuckstück stecken“, sagt Schnobel und legt das Silberblech mit einer Zange zwei Minuten in Säure. „Wenn Metall aufgeheizt wird, entsteht eine schmutzige Oxidschicht, die unbehandelt die Fließfähigkeit des Lotes hemmt. Um das zu verhindern, müssen die zu verbindenden Metallstücke gereinigt werden“, erklärt sie ihren Arbeitsschritt. Das Blech, das am Ende ein Kettenanhänger werden soll, glänzt nun wieder.

Stundenlang kann sich Bettina Schnobel ihren Werkstücken widmen

Dann bringt Schnobel auf der Rückseite eine Öse für die Kette an. Mit einem Pinsel tupft sie Fluoron an die Stelle. Dieses Flussmittel versiegelt die Oberfläche des Metalls und bildet eine luftdichte Schicht, die wiederum das Fließen des Lotes ermöglicht. Mit einer Pinzette verteilt sie Silberlot-Streifen rund um die Öse. Erneut kommt der Lötbrenner zum Einsatz. Der Schmelzpunkt des Lotes ist niedriger als der der zu verbindenden Werkstücke. „Sonst würden sich Anhänger und Öse wieder verformen“, erklärt Schnobel. Geduld und Fingerspitzengefühl sind gefragt.

So sehen die Werke eines Ossa-Sepia-Gusses aus. Foto: Helge Landmann / regios24

Stundenlang kann sie sich ihren Werkstücken widmen. „Die Zeit vergeht wie im Flug, ich vergesse alles um mich herum. Das ist pure Entspannung“, schwärmt die Weyhäuserin. Flow, das aus dem Englischen mit „fließen“ oder „strömen“ übersetzt werden kann, nennt sich das Gefühl des völligen Aufgehens in einer Tätigkeit.

Ein kreatives Hobby, gerade wenn man es gemeinsam mit anderen ausübt, könne das subjektive Wohlbefinden steigern, bestätigt der Psychologe Tobias Rahm von der Technischen Universität Braunschweig, dessen Forschungsgebiet die Positive Psychologie ist. „Das liegt daran, dass die drei psychologischen Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und soziale Verbundenheit erfüllt werden“, sagt der Glücksforscher. Man gehe einer selbstgewählten Aktivität nach, verzeichne Erfolgserlebnisse und teile die Tätigkeit im Idealfall mit Gleichgesinnten.

„Dann geht es an die Struktur. Schön ist Hammerschlag. Auch mit einer Metallwalze entstehen tolle Dekore“

„Flow geschieht dann, wenn wir uns genau in der Mitte zwischen Überforderung und Unterforderung befinden. Unsere Arbeit geht uns locker von der Hand, ohne uns zu langweilen. Im Tätigkeitsrausch scheint die Zeit an einem vorbeizuziehen“, sagt Rahm. Während die Weyhäuserin kreativ und gestalterisch wirke, gehe sie darin auf und finde ihren freien Ausdruck. Der Anspruch ans nächste Werkstück steige, es handele sich um eine Aufwärtsspirale, so der Psychologe.

Da jedes Stück ein Unikat ist, muss Bettina Schnobel jedes Mal eine Strategie entwickeln, wie sie es umsetzen wird. „Das spornt mich an.“ Sie macht zunächst eine Zeichnung des Rings oder des Anhängers, überträgt die Grundform auf das Silberblech und sägt die Form mit der Laubsäge aus. Die Kanten verlieren ihre Scharfkantigkeit durchs Feilen. „Dann geht es an die Struktur. Schön ist Hammerschlag. Auch mit einer Metallwalze entstehen tolle Dekore.“

Vor allem die Einzigartigkeit eines Ossa-Sepia-Gusses fasziniert die 54-Jährige. „Der Tintenfischguss gilt als einer der ältesten Güsse im Schmuckbereich.“ Durch das Eindrücken eines Modells in die weiche Kalkschicht des Tintenfisch-Schulps oder durch die Ausarbeitung mit Werkzeugen wird eine Gussform erstellt, in die dann geschmolzenes Silber gegossen wird.

Gerade während der Pandemie ist es wichtig, sich ums Wohlbefinden zu kümmern

„Die Struktur jeder Schale ist so einzigartig wie ein Fingerabdruck. Manchmal entstehen bessere Ergebnisse, als ich es geplant habe“, zeigt sich Schnobel begeistert. Wichtig ist ihr besonders der Entwurf von individuellen und ausdrucksstarken Schmuckstücken – weg von der Massenware. „Gleichförmigkeit ist langweilig.“

Fantasievolle und filigrane Anhänger und Ringe aus Silber sowie glänzende, emaillierte Broschen im Jugendstil gestaltet Bettina Schnobel. Foto: Helge Landmann / regios24

Wenn sie Ringe kreiert, kommt die sogenannte Kugelanke zum Einsatz – ein Gerät zur Herstellung von Halbkugeln aus Blech. Durch Hammerschläge formt Schnobel Fassungen für Edelsteine. Den Gestaltungsprozess der Schmuckstücke beschreibt sie als Glücksgefühl, ihre Kreativität werde gefördert – ein idealer Ausgleich zu ihrem Beruf, sagt die Einzelhandelskauffrau.

Gerade in verunsichernden Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie sei es wichtig, sich um das eigene Wohlbefinden zu kümmern – etwa seinem Hobby nachzugehen, unterstreicht der Psychologe Tobias Rahm. „Studien zeigen, dass glückliche Menschen ein besseres Immunsystem haben als unglückliche.“

Schnobel bekennt: „Am Ende den fertigen Schmuck in den Händen zu halten, erfüllt mich mit Stolz.“ Auf Kunsthandwerkermärkten ist sie übrigens nicht vertreten. Sie würde den Schmuck nicht verkaufen wollen. „Mein Herz hängt an jedem Stück.“

Kurse

„Handgefertigte Kettenanhänger aus Silber – ein Schnupperworkshop“ findet am 27. Januar 2021 von 17 bis 20.45 Uhr statt.

„Handgefertigter Silberschmuck“ lautet der Titel eines VHS-Kurses, der vom 24. Februar bis 24. März 2021 sowie vom 21. April bis 19. Mai 2021 angeboten wird. Der Kursus findet mittwochs von 18 bis 21 Uhr in der VHS 5, Kettelerstraße 2, in Wolfsburg statt und umfasst fünf Abende.

Bettina Schnobel leitet die Kurse. Anmeldung unter (05361) 8939040 oder E-Mail an info@vhs-wolfsburg.de.