Auch auf Supermarkt-Parkplätzen gilt in Wolfsburg Maskenpflicht

Nichts wie raus aus dem Laden mit dem vollen Einkaufswagen, an die frische Luft, und erstmal die Maske runtergezogen. Was seit dem Frühjahr für viele zu einer Art befreienden Reflexhandlung geworden ist, ist mit Inkrafttreten der neuen städtischen Corona-Verordnung verboten. Seit Dienstag gilt auch auf den Parkplätzen von Wolfsburgs Supermärkten, Baumärkten und anderen Geschäften die Maskenpflicht!

Bei vielen ist diese neue Regelung noch gar nicht angekommen: Zwar ist vor Einkaufsmärkten zu beobachten, dass viele Leute die Maske noch so lange vor Mund und Nase lassen, bis sie im Auto sitzen und sich dort auch die Hände desinfizieren. Aber ob beispielsweise am Mittwoch vor dem Rewe-Markt in der Fallersleber Oststadt oder am Donnerstag vor Real oder Hagebau im Gewerbegebiet Heinenkamp: Viele Zeitgenossen setzen ihre Alltagsmaske erst auf oder schon ab, wenn sie direkt vor dem Geschäft sind. Und das, obwohl auf den Parkflächen einiger Einkaufsmärkte schon Hinweisschilder hängen.

Abstand kann laut Stadt nicht eingehalten werden

Die Stadt erklärt die Ausweitung der Maskenpflicht konkret auch auf Groß- und Einzelhandels-Parkplätze damit, „dass von städtischer Seite beobachtet wurde, dass der notwendige Abstand aufgrund der örtlichen Gegebenheiten oder durch ein erhöhtes Kundenaufkommen nicht eingehalten werden kann“, erläutert Monia Meier von der Stadt-Pressestelle. Und: „Ohnehin besteht nach der derzeit gültigen niedersächsischen Landesverordnung die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, zu tragen, wenn der Inzidenzwert der letzten 7 Tage 35 oder höher ist.“ Zudem herrsche ja auch in den Verkaufsräumen Maskenpflicht. „Insgesamt wurde somit lediglich eine klarstellende Konkretisierung vorgenommen.“

Aber warum erlässt die Stadt nicht auch auf anderen Parkplätzen, zum Beispiel auf öffentlichen oder in Parkhäusern, eine Maskenpflicht? Dazu erklärt die Pressereferentin, dass die Porschestraße öffentliche Parkflächen enthalte, etwa im Bereich der Post, wo auch Maskenpflicht gilt. Ausschlaggebend seien die örtlichen Gegebenheiten und die Ballung von Personenaufkommen.

Im Zweifelsfall gehen Meinungen über Auslegung auseinander

Aber wer will darüber entscheiden, wenn zum Beispiel Eltern ihre Kinder von der Schule abholen oder Kunden sich auf einen der Parkplätze am Rande der Fallersleber Altstadt stellen, etwa an der Feuerwehr? Und was ist enger Raum, und wann gibt es ein geballtes Personenaufkommen? Im Zweifelsfall gehen die Meinungen über die Auslegung auseinander.

Keinen Zweifel lässt die Stadt aber bei der Ahndung von Verstößen gegen die Maskenpflicht „Nach wie vor findet der vom Land festgelegte Bußgeldrahmen Anwendung, also 100 bis 150 Euro. Bei fahrlässigen Verstößen beträgt der Regelsatz hier weiterhin 100 Euro, bei Vorsatz findet eine Verdoppelung statt.“

