Klinikum Wolfsburg: Neue Therapie bei Nasennebenhöhlen-Entzündung

Ohne Nasenspray in der Tasche hat Claudia Dulsmann-Pahl jahrelang nicht das Haus verlassen. Alle drei bis vier Stunden setzte sie auf die abschwellende Wirkung des Medikaments. „Ich war davon abhängig“, sagt die 54-jährige Braunschweigerin. Dulsmann-Pahl leidet an einer chronischen Entzündung der Nasennebenhöhlen. Hilfe fand sie bei Professor Omid Majdani. Der Chefarzt der Hals-Nasen-Ohren-Klinik am Klinikum Wolfsburg wandte bei Dulsmann-Pahl eine neuartige Therapie an.

Bei einer Operation im Juli entfernte der Mediziner nicht nur Schleimhautwucherungen (Polypen) aus der Nase, sondern setzte dabei auch zwei selbstauflösende und Cortison abgebende Stents in die Stirnhöhle von Dulsmann-Pahl ein. Diese Methode sorgt dafür, dass es nach der OP zu keiner Entzündung und Vernarbung in der Nase kommt. „Entzündungen nach einer Operation sind ein natürlicher Teil des Heilungsprozesses. Sie können aber auch zu einer Neubildung von Polypen führen“, erläutert Professor Majdani. Durch das Einsetzen der etwa drei Millimeter großen Stents, die sich in der Stirnhöhle entfalten und das entzündungshemmende Hormon Cortison abgeben, werde die Entstehung neuer Polypen unterdrückt.

Symptome: Kopfschmerzen, fehlender Geruchssinn

„Mir geht es seit der Operation viel besser. Ich benutze auch kein Nasenspray mehr“, berichtet Dulsmann-Pahl, die eine lange Leidenszeit hinter sich hat. Seit mehr als 20 Jahren hat sie Probleme mit den Nasennebenhöhlen. Zwei- bis dreimal im Jahr bekämpfte sie eine Entzündung mit Antibiotika. Die Symptome: verstopfte Nase, pochende Kopfschmerzen, ständiger Druck auf Augen und Schläfen, fehlender Geruchssinn. Nachts wurde sie mehrfach wach und griff nach ihrem Nasenspray. „Mein Mann hat sich beschwert, weil ich schnarchte wie ein Bär.“ Morgens fühlte sich die 54-Jährige gerädert und unausgeschlafen.

Sinusitis ist eine Volkskrankheit

„Die Nasennebenhöhlenentzündung ist eine Volkskrankheit“, sagt Professor Majdani. An einer Sinusitis, so der Fachbegriff, leiden in Deutschland jährlich etwa 6,3 Millionen Menschen. Bei 90 Prozent der Erkrankten heilt die akute Sinusitis innerhalb von sechs Wochen aus. Bei rund 650.000 Menschen ist das nicht der Fall. Nach zwölf Wochen sprechen Ärzte von einer chronischen Sinusitis mit und ohne Polypen. „Wird diese nicht behandelt, kann das zum Beispiel zu Asthma führen“, erklärt Professor Majdani.

Allergien können eine Ursache für Polypen sein

Dulsmann-Pahl ist einer der schwierigeren Fälle. Erschwerend hinzu kommen ihre Allergien gegen Erle, Buche, Haselnuss, Gräser und Formaldehyd. Bereits 2008 ließ sie sich am Klinikum Wolfsburg Polypen entfernen und die Nasenscheidewand begradigen. „Es ist nicht bekannt, wodurch die Polypen entstehen“, sagt Professor Majdani. Die Anatomie könne eine Rolle spielen, aber auch Allergien. Vermutet wird, dass auch der Wirkstoff Aspirin für eine Polypenbildung sorgen kann, der in niedrigen Dosen in natürlicher Form zum Beispiel in vielen Nahrungsmitteln wie Obst (Apfel, Birne, Erdbeere), Gemüse (Tomate, Paprika, Champignon) und Gewürzen (Chili, Curry, Zimt) enthalten ist. Dulsmann-Pahl bekommt nun Aspirintabletten verabreicht. Durch die Therapie soll ihr Körper – ähnlich wie bei einer Impfung – desensibilisiert werden. Die Hoffnung ist, dass die Patientin dadurch über einen längeren Zeitraum beschwerdefrei bleibt.

Am Meer keine Beschwerden

Keine Beschwerden hatte die 54-Jährige übrigens im Ausland. Beruflich bedingt zog es sie mit ihrem Mann für einige Jahre nach Nordspanien und in Portugals Hauptstadt Lissabon. „Am Meer waren meine Probleme verschwunden“, erinnert sich Dulsmann-Pahl. Kaum zurück in Deutschland, hatte sie wieder eine Nasennebenhöhlenentzündung – verbunden mit dem obligatorischen Griff zum Nasenspray. Dank der Hilfe von Professor Majdani soll das aber nun ein Ende haben.