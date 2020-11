Checklisten für werdende und junge Väter in Wolfsburg

In Kooperation zwischen dem Interkulturellen Väterbüro und der Koordination Frühe Hilfen des Geschäftsbereichs Jugend der Stadt Wolfsburg sind zwei Checklisten für werdende und junge Väter entstanden. Sie geben laut Mitteilung der Stadt einen ersten Überblick über die relevanten Themen und dazugehörigen Ansprechpartner rund um die Schwangerschaft und die ersten Wochen mit dem Neugeborenen aus Vatersicht.

Die Listen sollen für eine bewusste Auseinandersetzung mit der Vaterrolle sensibilisieren

„Es gibt keine hinreichende Beschreibung, wie sehr ein Kind das Leben beeinflussen und bereichern kann“, sagt Markus Mende vom Interkulturellen Väterbüro. „Viele werdende Väter unterstützen ihre Partnerin bereits liebevoll während der Schwangerschaft und legen damit einen Grundstein für ihre baldige Vaterrolle und das Leben als Familie. In dieser neuen und oft unbekannten Lebensphase treten automatisch Fragen auf. Die Listen sollen Orientierung geben und für eine bewusste Auseinandersetzung mit der Vaterrolle sensibilisieren.“

In den meisten Broschüren, Ratgebern und Checklisten wird die Mutter angesprochen

Eine Besonderheit der Checklisten ist, dass werdende Väter aus einer Kurseinheit des Interkulturellen Väterbüros an der Erstellung mitgewirkt und ihre Sicht eingebracht haben. „Es gibt bereits viele gute und informative Broschüren, Ratgeber und Checklisten für werdende Eltern. In diesen jedoch ist oft die Mutter und Frau angesprochen und steht im Mittelpunkt. Die Wolfsburger Checklisten speziell für Väter sollen zudem bewusst einmal eine andere Perspektive einnehmen und auch aus fachlicher Sicht die große Bedeutung von Männern in dieser Lebensphase deutlich machen“, erklärt Birte Neitzel, Netzwerkoordination Frühe Hilfen.

Die Listen können unter www.wolfsburg.de/vaeterbuero heruntergeladen werden und liegen in zahlreichen Institutionen und Einrichtungen zum Mitnehmen aus.

