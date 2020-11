Große Ideen für Supermarkt am Wolfsburger Wohltberg

Der Rewe-Markt in der Laagbergstraße benötigt nach Auffassung des stellvertretenden WMG-Aufsichtsratsvorsitzenden Sabah Enversen mehr Parkplätze und die Möglichkeit, sich zu vergrößern. Eine Option dafür sieht der Sozialdemokrat gegenüber vom Brandenburger Platz – wenn sich denn eine Lösung findet, die mit dem Denkmalschutz vereinbar ist.

In der jüngsten Sitzung des Ortsrates Mitte-West sagte Enversen, der Supermarkt habe dort, wo er sich jetzt befindet, keine Zukunft. Eine Weiterentwicklung des Brandenburger Platzes lasse sich nicht auf den Sankt-Nimmerleinstag verschieben. In einem Gespräch relativiert der Ratsherr diese Aussage etwas: Der Markt funktioniere. „Aber er könnte besser funktionieren.“

„Katastrophal“ sei die Parksituation am Rewe-Markt, sagt Sabah Enversen

Die Bedingungen, die das einstige Victoriakino bietet, sind nach Enversens Einschätzung alles andere als ideal. „Der Markt ist für sich zu klein“, erklärt er, und die Parksituation sei „katastrophal“. Letzteres sieht Enversen insofern als Problem, als dass ein Markt, um sich gut zu tragen, nicht nur die Bewohner des Stadtviertels, in dem er sich befindet, anziehen müsse, sondern auch Kunden, die mit dem Auto daran vorbeikommen.

Enversen verweist auf das 2016 von der WMG vorgestellte Einzelhandelskonzept: Es sehe einen Supermarkt am Brandenburger Platz vor. Nicht auf dem Marktplatz, betont der Sozialdemokrat: Der Fokus richtet sich auf die andere Seite der Breslauer Straße. Davor steht allerdings der Denkmalschutz. „Da muss sehr viel Gebäudesubstanz erhalten werden“, so Enversen.

Rewe: „Wir planen weder eine Standortschließung noch eine Verlagerung“

Das deckt sich mit einer Aussage der WMG-Wirtschaftsförderung, dass es von großer Bedeutung sei, marktgerechte Flächenangebote im Nahversorgungszentrum zu generieren, weil Lebensmittelmärkte seit einigen Jahren ihre Standorte erweiterten, modernisierten und weiterentwickelten. Die WMG ist demnach mit der Bauverwaltung und Eigentümern im Gespräch. Denkmalpflegerische Auflagen hemmten jedoch die bauliche Entwicklung.

Die Rewe-Gruppe selbst meldet, zumindest öffentlich, keinerlei Veränderungspläne an. „Wir planen weder eine Standortschließung noch eine Verlagerung des Rewe-Marktes in der Laagbergstraße“, heißt es vonseiten der Unternehmenskommunikation.

Ortsbürgermeister will sich auf andere Einkaufszentren konzentrieren

Ortsbürgermeister Matthias Presia ist nach den Erfahrungen am Dunantplatz, wo Enversens Ankündigungen eines größeren Supermarktes vor der Kommunalwahl 2016 für erhebliche Aufregung unter den Gewerbemietern gesorgt hatten, überhaupt nicht erpicht darauf, jetzt eine Debatte über die Nahversorgung auf dem Wohltberg zu führen. In der Ortsratssitzung sprach sich Enversens Parteikollege dafür aus, den Fokus auf die Weiterentwicklung des alten Einkaufszentrums am Schlesierweg zu richten und auf den Dunantplatz, wo Zeitdruck herrsche. Gegenüber unserer Zeitung gab er zu bedenken, dass ein Umzug des Rewes an der Laagbergstraße sowohl für die Kunden als auch für den Brandenburger Platz eine erhebliche Veränderung bedeuten würde.

Schnell gehen wird es nach Sabah Enversens Einschätzung gegebenenfalls ohnehin nicht. Bis zu einer Umsetzung der Idee werde es wahrscheinlich Jahre dauern.