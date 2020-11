Stadt Wolfsburg verzichtet auf drei Sanierungen in Westhagen

Die Fassade des Freizeit- und Bildungszentrums (FBZ) Westhagen soll aufgehübscht werden. Auf einige andere Maßnahmen in Westhagen will die Stadt hingegen aus Kostengründen vorerst verzichten.

Angesichts der klammen Haushaltslage muss die Stadt Wolfsburg sparen. Drei von vier noch geplanten Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Westhagen sollen deshalb auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Darüber wird die Verwaltung den Ortsrat in seiner Sitzung am Dienstag (19 Uhr, FBZ Westhagen) informieren. Immerhin: An der Instandsetzung der Fassade des Freizeit- und Bildungszentrums wird festgehalten.

Fuß- und Radweg wird vorerst nicht erneuert Der Rat hatte bereits grünes Licht gegeben, doch nun sollen drei Sanierungsmaßnahmen verschoben werde. Dabei geht es um den Fuß- und Radweg im Westen der Wohnanlage Halberstädter Straße 1-21. „Die Nord-Süd-Achse kann noch einige Jahre funktionsfähig erhalten werden“, heißt es dazu in der Vorlage für den Ortsrat. Vorerst eingespart werden sollen auch die Kosten für die Sanierung des Fußgängerüberwegs am Dresdener Ring in Höhe der Weimarer Straße. Die Querung an der Weimarer Straße „soll zu gegebener Zeit aus Mitteln der Straßenunterhaltung erneuert werden“, schreibt die Verwaltung. Ebenfalls verzichtet werden soll zunächst auf die Verlegung beziehungsweise Entfernung von Leitungen unter dem städtischen Grundstück an der Plauener Straße als Voraussetzung für eine Wohnbebauung. Stadt spart 700.000 Euro ein Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth (CDU) hätte sich vor allem eine Sanierung der Fuß- und Radwege gewünscht, zeigt aber auch Verständnis für die Sparmaßnahmen. „Immerhin spart die Stadt einen Eigenanteil von fast 700.000 Euro“, sagt Neuwirth. Insgesamt waren rund 1,8 Millionen Euro für die drei Vorhaben veranschlagt gewesen, ein Großteil davon waren bewilligte Fördermittel vom Land. „Ich hoffe, dass die Sanierungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen“, sagt Neuwirth. „Fassade sieht schrecklich aus“ Die Ortsbürgermeisterin freut sich, dass immerhin die Verschönerung der FBZ-Fassade in Angriff genommen wird, auf die der Ortsrat schon lange pocht. „Das FBZ ist das Gesicht des Zentrums. Und die Fassade sieht wirklich schrecklich aus“, meint Neuwirth. Kurz vor dem Abschluss steht die derzeit laufende Sanierungsmaßnahme „Tunnel und Querung“ am südlichen Dresdener Ring. Im Sommer 2021 soll dann der Kreisel an der Kreuzung Dresdener Ring, Halberstädter Straße und Stralsunder Ring gebaut werden. Die Bauzeit beträgt etwa drei Monate. Die Gesamtkosten für den Umbau zum Kreisverkehr belaufen sich auf etwa 800.000 Euro. Die Baumaßnahme kann bis zu zwei Dritteln durch Bund und Land gefördert werden. In einem interfraktionellen Antrag fordern CDU, SPD und PUG die Stadt Wolfsburg zudem auf, dem Jugendmigrationsdienst auch dann Räume in Westhagen zur Verfügung zu stellen, wenn das Jugendhaus MeiNZ voraussichtlich Mitte 2021 abgerissen wird.