Wolfsburgs SPD will bei Sozialwohnungen nachsteuern

Die Wohnungsbauoffensive zeigt erste Resultate, und die SPD hat festgestellt, dass ausreichend Sozialwohnungen nicht dazugehören. Mit einem neuen Vorschlag, den der Strategieausschuss am Mittwoch auf der Tagesordnung hat, wollen die Sozialdemokraten nachbessern. Stephanie Giesecke sprach mit dem Fraktionsvorsitzenden Hans-Georg Bachmann darüber, wie es dazu kam.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Georg Bachmann. Foto: Giesecke (Archiv)

Herr Bachmann, die SPD schlägt vor, die Sozialwohnungsquote in neuen Baugebieten von 25 auf 30 Prozent zu erhöhen. Sollen weiterhin nur die dort entstehenden Mietwohnungen als Berechnungsgrundlage herangezogen werden oder auch die Eigentumswohnungen als Basis dienen?

Hans Georg Bachmann: Wir wollen grundsätzlich etwas Neues! Wir möchten, dass soziostrukturelle Bedarfsanalysen durchgeführt werden, in denen geschaut wird: Was brauchen wir in einem Stadtteil an zusätzlichen Wohnungen? Und, wenn wir einen neuen Stadtteil entwickeln: Wie wollen wir die Wohnungsstruktur dort haben? Uns würden in einem neuen Stadtteil 40 Prozent Eigentumswohnungen und 60 Prozent Mietwohnungen vorschweben. Von diesen 60 Prozent Mietwohnungen sollen 30 Prozent gefördert werden. So wollen wir lebendige Stadtteile mit einer vernünftigen Durchmischung hervorbringen.

Das sind zahlenmäßig recht konkrete Vorstellungen. Gibt es dafür Vorbilder?

Wir haben in Wolfsburg bereits so eine Struktur mit 40 Prozent Eigentum, 60 Prozent Mietwohnungen und einem ziemlich guten Mietniveau. Die Neuland ist jetzt auch beim sozialen Wohnungsbau sehr aktiv. Das wollen wir fortsetzen. Wir haben aber festgestellt, dass wir mit unserem ersten Ansatz von 25 Prozent Sozialwohnungsbau zu kurz gesprungen sind. Heute verpflichten wir einen Investor nur auf städtischem Grund und erst ab 100 Wohneinheiten, die 25-Prozent-Quote zu erfüllen. Wir wollen zukünftig eine Quote von 30 Prozent für jedes Gebiet vorschreiben, für das der Rat der Stadt einen Bebauungsplan aufstellt!

Soll die neue Quote auch erst ab 100 Einheiten gelten?

Nein. Wenn wir aber für einen Stadtteil planen, der schon einen hohen Anteil an Sozialwohnungen hat, müssen wir differenzieren. Dann fehlen uns dort vielleicht eher Eigentumswohnungen, und wir müssen schauen, dass wir die schaffen. Wir müssen auf Grundlage von Analysen arbeiten, um zielgerichtet zu handeln.

Die SPD begründet ihren Antrag auch damit, dass bis 2022 weitere Sozialwohnungen verloren gehen beziehungsweise die Mietpreisbindungen auslaufen. Wie viele sind es Ihres Wissens?

Rund 1000.

Schon in den vergangenen Jahren sind reichlich Sozialwohnungen aus der Mietbindung herausgefallen. Von 3400 zehn Jahre zuvor waren 2018 nur noch 1520 Sozialwohnungen vorhanden. Warum reagiert Ihre Fraktion erst jetzt?

Wir haben schon reagiert mit der alten Regelung. Wir haben den Sozialwohnungsbau überhaupt erst wieder in Gang gebracht. In den Jahren vor Klaus Mohrs Amtszeit wurde in Wolfsburg gar kein Geschosswohnungsbau betrieben.

Wo könnte die 30-Prozent-Quote in Wolfsburg umgesetzt werden? Die Bebauungspläne für die großen Gebiete des der Bauoffensive stehen doch längst.

Beim Sonnenkamp geht es gerade erst los, da werden Bebauungspläne erarbeitet. In den Steimker Gärten haben wir die Quote für den zweiten Bauabschnitt neu regeln können...

Da gab es im ersten Abschnitt allerdings auch gar keinen geförderten Wohnungsbau.

...und mit weiteren Gebieten müssen wir sehen. Wenn die Nordhoffachse kommt, werden für die neuen Quartiere Bebauungspläne aufgestellt. Dann kann das, was wir beantragen, gut umgesetzt werden.

Die städtische Wohnungsgesellschaft Neuland sorgt bislang allein dafür, dass die vorgeschriebene Sozialwohnungsquote erfüllt wird. Wie wollen Sie dafür sorgen, dass sie nicht überlastet wird?

Im Sonnenkamp wird sich die Sahle-Gruppe engagieren. Sie hat angekündigt, ebenfalls geförderten Wohnungsbau zu betreiben, und zugesichert, 25 Prozent zu erfüllen. Aus Gesprächen hat sich herauskristallisiert, dass sie auch zu 30 Prozent bereit ist. Aber sie hat angeregt, die Förderrichtlinien zu überarbeiten, vor allem die Einkommenshöchstgrenzen für Wohnberechtigungsscheine. Wir beantragen, dass das Land diese Grenzen anhebt. Heute liegen sie bei einem Jahreseinkommen von 17000 Euro für einen Bewohner und 23000 Euro für zwei Bewohnern. Daran ist seit vielen Jahren nichts geändert worden.

Gibt es dafür Unterstützung von anderen Kommunen?

Das kann ich noch nicht sagen. Wir haben das natürlich mit unserer Landtagsabgeordneten besprochen. Frau Glosemeyer hat unser Anliegen mit nach Hannover genommen und bereits mit Minister Lies darüber gesprochen. Es wird zur Zeit im Ministerium geprüft, und darüber hinaus ist sie mit ihren abgeordneten Kollegen und Kolleginnen im Austausch.

