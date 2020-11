Mörser DJ plant ab Freitag 48-stündigen Elektro-Livestream

Ein kleines bisschen Alltag möchte der Mörser DJ Justin Pollnik am Wochenende allen Fans der elektronischen Musik bieten. Zum zweiten Mal organisiert er mit einem Kumpel den „längsten DJ-Stream der Welt“, eine 48-stündige Veranstaltung, an der 48 befreundete Künstler aus Deutschland und verschiedenen Genres teilnehmen werden. „Wir haben viele regionale Acts dabei, aber auch zum Beispiel D.Cline, der auf der Plattform Tiktok mit fast 300.000 Fans sehr erfolgreich ist, oder die Ostblockschlampen, die auch international Erfolg haben.“

Los geht die Veranstaltung am Freitag, 13. November, um 15 Uhr. Interessierte können sie verfolgen über bit.ly/24hoursoffical via Youtube und rautemusik.fm, dem, so Pollnik, „größten Online-Radio Europas“. Produziert wird das Event in Braunschweig. Informationen zum Zeitplan gibt es auf der Instagram-Seite „48hours.live“.