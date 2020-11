„Wolfsburg Award for urban vision 2020“ geht an Marlon Hecher

Marlon Hecher ist der Gewinner des studentischen Ideenwettbewerbs „Wolfsburg Award for urban vision“. Der 26-jährige Architekturstudent der Technischen Universität Braunschweig darf sich über den mit 2500 Euro dotierten ersten Preis freuen. Er reichte mit seiner Arbeit „Aalto Forum“ einen Umnutzungsvorschlag für die denkmalgeschützte Heilig-Geist-Kirche ein.

„Durch diese Arbeit wird die Diskussion um die Nachnutzung der Heilig-Geist-Kirche weiter angeregt“, sagte Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. Coronabedingt konnte die Preisverleihung in diesem Jahr nicht in klassischer Form stattfinden. „Wir haben vergangenen Donnerstag alle Preisträger angerufen“, berichtete Hirschheide.

35 Studenten von elf Hochschulen haben sich am Wettbewerb beteiligt

Insgesamt haben sich an dem Wettbewerb 35 Studenten von elf Hochschulen beteiligt. Es gingen

26 Einzel- oder Gruppenarbeiten ein. Insgesamt beträgt die Summe der Preise 5000 Euro. Außer dem Siegerpreis wurden noch drei Anerkennungspreise vergeben.

Mit „Aalto Forum“ hat Hecher für den Innenraum der Kirche ein maßgeschneidertes, variables Möbel- und Schienensystem entworfen, das verschiedene Nutzungen durch die Menschen aus dem Stadtteil ermöglicht, ohne dass das Erlebnis der besonderen Architektur des Baudenkmals beeinträchtigt wird. „Wir haben uns die Kirche und die Umgebung angeschaut und haben gemerkt, dass aus dem Stadtteil ein bisschen die Luft raus ist“, schilderte Hecher seine Eindrücke, als er vor Ort war. „Es hat gewirkt, als bräuchte das Viertel einen sozialen Aktivator.“ Bei seiner Arbeit habe er jedoch viel Wert darauf gelegt, nichts von Aaltos Architektur zu zerstören.

Entlang von Schienen sollen Möbel platziert werden

Sein Entwurf sieht vor, dass die ursprüngliche Bestuhlung ausgeräumt wird. „Der Bodenbelag wird durch einen neuen ersetzt und Schienen werden im Boden verlegt“, erklärte Hecher. Entlang der Schienen sollen Möbel platziert werden. So sei es beispielsweise möglich, abends den Raum für eine Veranstaltung mit freier Bestuhlung zu nutzen, wie beispielsweise für ein Theaterstück.

Tagsüber könnte das Gebäude von Menschen des Stadtteils flexibel genutzt werden. Eine Nutzung als Markthalle oder Treffpunkt könnte genauso gut möglich sein wie eine Nutzung für Lesungen,

Tagungen und Konzerte.

Anais Mane Mende von der belgischen Universität Mons erhielt für den Entwurf „Urban Festival“ den ersten Anerkennungspreis. Zwei gleichwertige Anerkennungspreise gingen an Mohammad Reza Abdollahi Bidhendi aus Braunschweig für die Installation „Far from home“ sowie an Esha Kundu aus Mainz für die Arbeit „Resilient city as a climate garden“.