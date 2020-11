Anklage wegen Sozialhilfebetrug – Jobcenter überweist weiter Geld

Das ging ganz schön einfach: Eine Mutter (34) aus Wolfsburg gab zwischen 2014 und 2019 gegenüber dem Jobcenter an, sie lebe allein mit ihrem Sohn. Später kam noch die zweitgeborene Tochter hinzu. Dafür kassierte sie Sozialleistungen. Doch sie unterschlug dabei, dass sie mit dem Vater der Kinder zusammenlebte. Bei diesem handelt es sich um einen Wolfsburger Geschäftsmann. Gegenüber dem Amt gab die Frau obendrein an, sie würde mit dem weniger vermögenden Bruder ihres Partners zusammenleben. Knapp 34.000 Euro betrug der Schaden, weshalb die Frau vom Schöffengericht beim Amtsgericht verurteilt wurde.

Jobcenter deckt alles auf – aber eine Sachbearbeiterin setzt sich darüber hinweg

Doch der eigentliche Klopfer ist ein ganz anderer: Das Jobcenter selbst – nicht die Polizei, nicht die Staatsanwaltschaft – deckte diesen ganzen Schmu auf mit Hilfe aufwendiger Recherchen, unter anderem in den sozialen Netzwerken. Als Konsequenz wurde ein Leistungsstopp gegen die Frau verhängte. Sie klagte, aber das Sozialgericht Braunschweig stellte im Eilverfahren fest, dass diese Maßnahme rechtmäßig ist. Die Staatsanwaltschaft wurde eingeschaltet, ein Vaterschaftsgutachten wurde eingeholt, schließlich Anklage erhoben. Und trotzdem setzte sich eine Sachbearbeiterin über all dies hinweg und bewilligte vorläufig weitere Zahlungen von März 2020 bis Februar 2021 – auf der Grundlage, die Frau und die beiden Kinder würden mit dem Bruder des eigentlichen Vaters zusammenwohnen.

Richterin ist fassungslos über das Jobcenter

Die Begründung: Angeblich konnte wegen Corona kein Außendienstmitarbeiter rausgeschickt werden, um die tatsächliche Wohnsituation zu überprüfen. Dies berichtete als Zeugin im Prozess eine Mitarbeiterin des Jobcenters, die für Leistungsbetrüger zuständig ist. Sie machte aus ihrem Unverständnis über die Entscheidung ihrer Kollegin keinen Hehl. Die Vorsitzende Richterin des Schöffengerichts schüttelte mit dem Kopf: „Mir fällt dazu nichts ein.“ Der Verteidiger der Frau, bemerkte süffisant übers Jobcenter: „Die Strukturen sind halt nicht so einfach.“ Und darauf die Richterin: „Man muss doch als Haus eine Strategie fahren!“

Die Angeklagte kommt mit 50 Arbeitsstunden ganz günstig davon

Die Angeklagte kam glimpflich davon, was sie dem Verhandlungsgeschick ihres Anwalts zu verdanken hatte. Auf Grundlage eines umfassendes Geständnisses wurde die Frau in zehn Fällen des gewerbsmäßigen Betrugs zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. 50 Stunden gemeinnützige Arbeit soll sie ableisten. „Nachdem der erste Antrag gestellt und genehmigt wurde, fiel es bei den folgenden Anträgen leichter. Das schwächt die kriminelle Energie etwas ab“, meinte die Richterin. Der Verteidiger hatte zuvor argumentiert, seine Mandantin habe ja nicht in Saus und Braus gelebt und hätte womöglich auch so Sozialleistungen kassiert. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft sah das Gericht außerdem von der Einziehung der 34.000 Euro ab. „Damit sind wir sehr zufrieden“, kommentierte der Anwalt nach der Verhandlung das Urteil gegenüber unserer Zeitung.