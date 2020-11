Linke will Wohnungen über Supermarkt

Bauflächen und Wohnraum sind so gut wie überall knapp. Linke & Piraten bringen jetzt den Vorschlag vom Wohnen über dem Supermarkt in die hiesige Diskussion zur Stadtentwicklung ein. Im Bauausschuss soll die Verwaltung beauftragt werden, mit Aldi für einen Neubau an der Straße ‚An der Meine‘ ein Planungskonzept abzustimmen. „Wir möchten, dass auf oder je nach baulichen Voraussetzungen am Gebäude sozialer Wohnungsbau realisiert wird“, so Bastian Zimmermann zum Hintergrund. „Bei einem solchen Projekt in Potsdam werden 6,50 Euro Miete pro Quadratmeter realisiert. Und durch den kombinierten Bau können Kosten gespart werden.“

Sozialwohnungen für 6,50 Euro Miete pro Quadratmeter?

Aldi habe ein Grundstück an der Straße ‚An der Meine‘ erworben, um dort einen modernen Markt zu bauen. „Bei der Planung des Neubaus in Vorsfelde soll dieser Erfahrungsschatz genutzt werden, damit die Zahl der Sozialwohnungen in Wolfsburg wieder wächst.“ Man müsste, so der Linken-Politiker mit Aldi vertraglich regeln, dass die 6,50 Euro für eine festgeschriebene Zeit gelten und dann auch nur in bestimmter Höhe verändert werden könnten. Als ökologische Komponente würden sich zudem Solar-Panels empfehlen. Supermarkte sind Starkverbraucher, das würde sich in jedem Fall lohnen.“

Auf dem Dach der Lidl-Filiale an der Bornholmer Straße im Bezirk Prenzlauer Berg in Berlin sind Wohnungen entstanden. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Weitere Bodenversiegelungen vermeiden

In den zurückliegenden Jahren hatten Supermarktketten wie Rewe, Aldi, Lidl, Tengelmann nach Reisen und Handy-Tarifen Wohnungen als neues Produkt in den Fokus genommen. In die Hände spielt ihnen dabei, dass es gemeinhin Konsens darüber gibt, weitere Bodenversiegelungen für den Wohnungsbau möglichst zu vermeiden und dass gleichzeitig die Wohnungsnot in den Metropolen groß ist.

Nachverdichtung ist die Parole

Zwar gab es immer und überall Geschäfte unten in Wohnblocks und Hochhäusern, die Idee, dass die Discounter gleich alles in einem Paket umsetzen aber noch nicht. Nachverdichtung statt neue Flächen zubauen lautet die Parole. Zimmermann: „Aus unserer Sicht wäre dies für Wolfsburg auch ein gangbarer und guter Weg.“

Andernorts gibt es auch schon Kita und Hotel überm Discounter

Durch kombinierten Bau Flächen zu sparen - dies beschränkt sich bei etlichen bundesweiten Projekten mittlerweile nicht nur auf Wohnungen. Die Kindertagesstätte über dem Lebensmittelmarkt oder das Hotel über dem Einzelhandel, dies wurde bereits umgesetzt. Der Linken-Politiker sieht der Diskussion über den Vorschlag von Linken und Piraten dabei freudig entgegen: „Wir brauchen einfach noch viel mehr Sozialwohnungen, das ist auf diesem Weg möglich.“

Lärmschutz und Architektur müssen berücksichtigt werden

Dass beim kombinierten Bau einiges an Herausforderungen wartet, ist unbestritten. Zum einen muss es um Lärmschutz für die Bewohner gehen, zum anderen auch um eine architektonische Form, die zumindest in inneren Ortslagen einiges verlangt. Sieben Tage in der Woche, nächtlich ein bis zweimal ist die Anlieferungsfrequenz, die viele Supermärkte jetzt schon haben.

Einfahrten als Tunnel mit Rolltor, anspruchsvolle Bauweise als Ziel

Oftmals ist ein Bäcker dabei, der sonntags vorgebackene Brötchen angeliefert bekommt. Die Planer reagieren darauf, in dem sie Einfahrten für die Lieferfahrzeuge als Tunnel mit Rolltor konzipieren. Und wenn der Discounter in innere Ortslage gebaut wird, mit architektonisch angepasstem Entwurf.