Verbotsschilder wegen Versicherungsrecht

Es ist aber auch verzwickt: Da wollen die Menschen beider Stadtteile zueinander kommen und haben sich schon über versteckte Pfade gefunden. Offiziell ist dies aber gar nicht erlaubt. Und VW Immo hat jetzt auch wie berichtet „Betreten verboten“-Schilder an den Eingängen zu den Steimker Gärten errichtet. Den richtigen, echten, erlaubten und befestigten Zugang für Fußgänger und Radfahrer soll es später geben wenn die Grüne Route kommt, teilt die Stadt mit.

VWI hat Verkehrs- und Sicherungspflicht

Warum jetzt Verbotsschilder errichtet wurden, erklärt Tobias Fruh von VW-Immobilien, unter deren Regie das etwa 1300-große-Wohnareal am Ostausgang der Stadt errichtet wird. „Die Schilder haben wir aus versicherungstechnischen Gründen aufstellen müssen, da sich ein immer stärkerer informeller Besucher- und Transitverkehr über Trampelpfade durch Gebüsche sowie über Felder und Wiesen Zugang zum Quartier und damit auf die Großbaustelle verschafft hat. Alle Flächen, bis auf die bereits an Investoren veräußerten Baufelder, befinden sich noch im Privateigentum der VWI. Damit obliegt uns auch die Verkehrs- und Sicherungspflicht für die Flächen und Zuwege, solange Flächen und Straßen nicht öffentlich gewidmet sind und damit in die Verantwortung der Stadt fallen.“

Besucherparkplatz von der Nordsteimker Straße aus

Die Schilder würden noch mit zusätzlichen Hinweisen ergänzt, kündigt der VWI-Sprecher an. Interessierte und Besucher seien eingeladen über den zweiten Knotenpunkt an der Nordsteimker Straße ins Quartier zu fahren, beziehungsweise zu gehen, sich bei den Pförtnern anzumelden, auf der Logistikfläche zu parken und sich auf diese Weise im Quartier zu bewegen. Fruh: „Wir haben für Interessenten von Anfang an mehrere Besucherparkplätze auf der Logistikfläche direkt rechts neben dem Baustellencontainer eingerichtet.“

Feste Verbindungen sollen später mit der Grünen Route kommen

Zurück zu den „illegalen“ Verbindungspfaden zwischen Reislingen-Südwest und dem neuen Viertel. Hierzu teilt Stadtsprecher Ralf Schmidt mit: „Die Wegebeziehungen zwischen Reislingen und den Steimker Gärten sollen im Rahmen der Allgemeinen Grünen Route hergestellt werden. Derzeit ist hier das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.“ Auf der Grünen Route für Elektrobusse und Fahrräder sollen Hehlingen, Nordsteimke, der künftige Sonnenkamp und die gerade entstehenden Steimker Gärten an die Stadt angebunden werden.