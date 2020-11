Mit 128 km/h über die Frankfurter Straße in Westhagen

Der Container-Blitzer erfasste in Westhagen an einem Tag bis zu 500 Verstöße gegen das Tempolimit.

Ein Pizzabote, der sich nicht an die Regeln hält, reihenweise Falschparker und Raser oder Mofafahrer ohne Kennzeichen – das Thema Verkehr wird in Westhagen seit jeher heiß diskutiert. Die Verwaltung habe die Situation in Wolfsburgs drittgrößtem Stadtteil durchaus im Blick, versicherte Axel Piepers. Der Leiter des städtischen Ordnungsamts präsentierte dem Ortsrat Westhagen während dessen Sitzung im Freizeit- und Bildungszentrum am Dienstagabend entsprechende Zahlen.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Erschreckend war die Bilanz nach mehreren Blitzereinsätzen auf der Frankfurter Straße in Höhe Eisenacher Straße. Der transportable Blitzeranhänger verzeichnete hier laut Piepers bis zu 500 Tempoverstöße an einem Tag. „Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 128 km/h“, berichtete der Ordnungsamtsleiter. Erlaubt ist Tempo 50. Es folgten Temposünder mit 112 und 110 km/h. Ein mobiles Messgerät sei auf der Frankfurter Straße 13-mal eingesetzt worden und habe zwischen 5 und 20 Prozent der Autos aufgrund überhöhter Geschwindigkeit geblitzt. Höchstwert hier: 94 km/h. Stralsunder Ring ein unauffälliger Standort Gemessen wurde auch auf dem Dresdener Ring vor dem Kinderspielplatz (Spitzenwert 66 km/h) und auf der Braunschweiger Straße bei der Shell-Tankstelle (88 km/h). Der Stralsunder Ring in Höhe der Schule, dort ist Tempo 30, sei hingegen ein „sehr unauffälliger Standort“ gewesen, sagte Piepers. Anwohner des Stralsunder Rings beschweren sich auch regelmäßig, über falsch geparkte Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer, die die Straße unerlaubt als Abkürzung nutzen, um die Baustelle auf dem Dresdener Ring zu umfahren. Eine Zählung Ende September habe 1071 Fahrzeuge am Tag ergeben, berichtete Piepers. 2019 seien es 1103 und 2018 sogar 1347 Fahrzeuge gewesen. Zahlen, die CDU-Fraktionssprecher Jürgen Fechner anzweifelte: „Ich glaube, dass jetzt mehr Verkehr im Stralsunder Ring ist.“ Parksünder auch im Visier An Parksünder im Stralsunder Ring stellte das Ordnungsamt nach einem Kontrolltag Anfang Oktober 50 schriftliche Verwarnungen aus, so Piepers. In der Halberstädter Straße seien es 65 Verwarnungen gewesen, in der Weimarer Straße 30, in der Rostocker Straße eine und in der Jenaer Straße keine. „Kontrollen sind nur bei konkreten Beschwerden möglich“, erklärte Piepers. Denn die personelle Situation sei nicht rosig. „Wir müssen unsere Kapazitäten auf alle Stadtteile verteilen.“ Marianne Spannuth (CDU) echauffierte sich besonders über einen Pizzaboten, der sich über jegliche Verkehrsregeln hinweg setze. Falle der Fahrer mehrmals unangenehm auf, so der Ordnungsamtsleiter, werde das Bußgeld spürbar erhöht. Und was ist mit den Mofafahrern, die ohne Kennzeichen durch Westhagen brausen? „Eine Anhaltebefugnis hat nur die Polizei, nicht die Verwaltung, erläuterte Piepers. Blitzer-Offensive mit den Containern an der Detmeroder Brücke