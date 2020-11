Ein Umbau des St.-Annen-Knotens soll sicherstellen, dass der Verkehr in Wolfsburg auch nach dem Bezug der großen neuen Wohngebiete im Südosten zügig rollt. Die Stadtverwaltung hat nun im zweiten Anlauf einen Vorschlag in petto, der politisch konsensfähig scheint.

Der Ortsrat Stadtmitte und der Bauausschuss haben, anders als bei der ersten Vorstellung vor einem Jahr, nichts Grundsätzliches mehr zu beanstanden. Sie gaben der Stadtverwaltung grünes Licht zum Weiterplanen.

Der Umbau soll in zwei Phasen stattfinden – Autofahrer profitieren zuerst

Vorgesehen ist ein Umbau in zwei Phasen. Erst sollen eine zusätzliche Linksabbiegerspur in die Dieselstraße und eine längere Rechtsabbiegerspur von der Dieselstraße auf die Berliner Brücke entstehen. Dann auf dem Berliner Ring zusätzliche Fahrspuren in beide Richtungen. Diese Fahrspuren sind, wie es sich der Lenkungskreis Verkehr, aber auch die SPD gewünscht haben, vorrangig für Busse bestimmt, die Volkswagen-Mitarbeiter schnell zum Tor Ost bringen.

Bedenken gab es, wie sie oft. Katrin Weidmann (Grüne) fragte in der Ortsratssitzung, ob die Wolfsburger in Zukunft noch so oft ins Büro fahren werden wie vor der Pandemie. Der Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau, Oliver Iversen, hatte zuvor berichtet, dass die Verkehrsbelastung des Knotens nach einem starken Einbruch im Frühjahr noch 15 bis 20 Prozent unter dem Normalaufkommen liegt. Die Telearbeit mache sich auf den Straßen bemerkbar.

In Wolfsburg regierende SPD und die Opposition sind sich einig

Jan Sibbersen plädierte in der Ortsratssitzung energisch dafür zuzustimmen. Nach Angaben von Mitgliedern der Lenkungsgruppe Verkehr handele es sich um eine relativ günstige und schnell realisierbare Lösung. „Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass wir noch mehr Zeit verlieren“, fand der Christdemokrat.

Im Bauausschuss äußerten sich sowohl der Fraktionssprecher der größten Ratsfraktion, Hans-Georg Bachmann (SPD), als auch mit Jens Tönskötter (PUG) ein Vertreter der größten Oppositionsfraktion zufrieden mit den Plänen. Bachmann erwartet, dass der Umbau des wichtigen Wolfsburger Knotenpunktes dazu beiträgt, den Verkehr aus dem Osten besser abzuwickeln. „Wir haben damit etwas Gutes getan“, glaubt auch Tönskötter. „Ob es ausreicht für diesen Knoten, werden wir sehen.“ Er regte an, dass sich die Stadtverwaltung auch die Ampelschaltung noch einmal anschauen sollte.

