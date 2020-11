Schulen und Kitas in Wolfsburg – so ist die Corona-Lage

Das Gesundheitsamt der Stadt Wolfsburg hat die Maßnahmen an Wolfsburger Schulen und Kindertageseinrichtungen aktualisiert, teilt die Stadt mit.

Kindertageseinrichtungen

Die DRK-Kita Fallersleben West bleibt bis einschließlich 15. November vollständig geschlossen. Ab dem 16. November werden die Kindergartengruppen „Eulen“ und „Gelbe Tiger“ wieder geöffnet und können eine eingeschränkte Betreuung ermöglichen. In der Krippe „Zwerge“ bleiben die Kinder und pädagogischen Mitarbeiter bis zum 24. November in Quarantäne. Da sich auch pädagogische Mitarbeiter der Krippengruppe „Frösche“ in Quarantäne befinden, bleibt die Gruppe bis auf Weiteres geschlossen.

Die Schließungszeit der Kindergartengruppe der DRK-Kindertagesstätte Hattorf wird bis einschließlich 24. November verlängert. Die Kinder der Krippengruppe „Raupen“ bleiben nun ebenfalls bis einschließlich 24. November in Quarantäne. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen.

An der Evangelischen Bonhoeffer-Kindertageseinrichtung bleiben die Kinder der „Bären“- sowie der „Füchse“-Gruppe weiterhin bis einschließlich 17. November in Quarantäne. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. Die Kindergartengruppen „Wölfe“ und „Marienkäfer“ bleiben weiterhin geöffnet.

Schulen

Die Grundschule Fallersleben bleibt weiterhin bis einschließlich zum 13. November geschlossen. Die Testungen des Gesundheitsamtes sind abgeschlossen, es liegen jedoch noch keine Ergebnisse vor. Die betroffenen Familien werden umgehend durch die Schulleitung informiert, sobald die Testergebnisse vorliegen.

Der Standort Ehmen der Grundschule Ehmen-Mörse bleibt weiterhin bis einschließlich 17. November geschlossen. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen. Die Klassen befinden sich im Homeschooling. Der Standort Mörse bleibt regulär geöffnet, auch der Ganztagsbereich.

An der Bunten Grundschule am Standort Detmerode bleiben die Klassen 4a und 4b weiterhin bis einschließlich 17. November zu Hause. Die Testungen des Gesundheitsamtes laufen.

An der Hauptschule Fallersleben befindet sich der Jahrgang 9 bis einschließlich 17. November in Quarantäne. Zudem befindet sich der Jahrgang 5 bis auf Weiteres vorsorglich im Distanzlernen.

Am THG befindet sich die Klasse 6c weiterhin bis einschließlich 18. November in Quarantäne. Es sind nur noch wenige Testergebnisse offen, alle vorliegenden Ergebnisse sind negativ.

An der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule befindet sich der 11. Jahrgang vorsorglich bis auf Weiteres im Distanzlernen.

An der BBS II befinden sich weiterhin mehrere Klassen im Distanzlernen. An der BBS Anne-Marie Tausch verbleibt die Klasse FSP20A bis auf Weiteres vorsorglich im Distanzlernen.

