BUND Wolfsburg fordert mehr Anstrengungen bei Klimaschutz

Drei Jahrzehnte hat Gerhard Chrost (74) sich im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) als Vorsitzender engagiert. Im September gab er sein Amt ab, die Mitglieder wählten Christian Schreiter (47) zum Nachfolger. Im Interview mit unserer Zeitung spricht das Duo über hart erkämpfte Erfolge, fordert mehr Anstrengungen beim Klimaschutz, erwartet eine ökologischere Planung von Neubaugebieten und hat eine Erklärung für das um sich greifende Schottergarten-Problem.

Seit wann sind Sie Mitglied im BUND, und was hat sie damals zum Eintritt bewogen?

Chrost: Ich bin 38 Jahre Mitglied im BUND und 30 Jahre Vorsitzender gewesen. Bewogen hat mich die Beobachtung, dass wir überall mit unser Natur nicht pfleglich genug umgehen. Schon damals war klar, dass wir große Probleme bekommen würden mit Energiemangel, und dass die Ressourcen besser geschont werden müssen. Als Physiklehrer weiß man so etwas. Dass die Welt endlich ist, war mir immer bewusst, und den letzten Anstoß hat dann der „Club of Rome“ gegeben; der hat ja als allererster auf die Endlichkeit der Erde aufmerksam gemacht.

Schreiter: Ich bin seit Ende 2014 beim BUND. Aufgewachsen bin ich mit Hühnern, das heißt, ich hatte schon die Nähe zur Natur und zu den Tieren. Und schon in der Grundschule hat mich mein Lehrer, Ulrich Raschkowski, geprägt. Er hat etwas über Störche erzählt und über deren erforderliches Nahrungsangebot. Das hat mich fasziniert. Das ist dann in den Hintergrund getreten, aber Jahre später ist es wieder präsent gewesen.

Der ausschlaggebende Grund, mich zu engagieren, war, als ich auf der A 39 im November/Dezember 2014 an einer Unfallstelle vorbeigefahren bin, wo ein Schwan totgefahren wurde. Das Tier lag auf der Straße, es gab keine Personenschäden. Was mich an der Situation so gestört hat: Das Tier lag dort, und die Leute sind um ihre Neuwagen herumgelaufen und haben sich beklagt, wie groß die Schäden an ihren Autos sind.

Dann habe ich mich direkt informiert, welche Möglichkeiten wir in Wolfsburg haben, sich zu engagieren. Ich habe mich hier im Naturschutzzentrum vorgestellt, und man hat mir gleich angeboten, zur Vorstandssitzung zu kommen. Das Tolle war: Alle an diesem Tisch haben die gleichen Ansichten verfolgt, da habe ich mich sofort wohlgefühlt. Da war es für mich nicht schwer, sich zu entscheiden, beim BUND mitzumachen.

Herr Chrost, 30 Jahre als Vorsitzender: Da hat man natürlich viel erreicht. Aber es gab ja sicher auch Sachen, die für das BUND-Team schwierig waren...

Chrost: Die erste größere Aktion war die Erweiterung der Mülldeponie. An dem Beispiel kann man auch ganz gut sehen, dass wir nicht immer nur dagegen sind, sondern dass wir auch immer versucht haben, mitzuarbeiten und deutlich zu machen, wie man es anders machen kann. Ein Ergebnis des Protestes war dann „Müll 2000“. Die Grüne Tonne – das war die Idee. Da haben wir vom BUND gemeinsam mit der Verwaltung Info-Veranstaltungen gemacht. Müllvermeidung – das war schon immer unser Thema.

Wir hatten eine Reihe von Erfolgen, die nur Teil-Erfolge waren. Es gibt nur eine Sache, bei der wir uns wirklich durchgesetzt haben. Das war die Verhinderung des Hochtemperatur-Kernreaktors. Es gab von der Firma Siemens den Antrag in Niedersachsen, so genannte kleine Kugelhaufen-Reaktoren zu genehmigen. Und zwar als Typ-Genehmigung, das heißt, man bekommt einmal diesen Reaktor-Typ genehmigt, und dann kann man ihn irgendwo bauen und braucht dort nur noch die Genehmigung für den Bauplatz.

Da war unter anderem Helmstedt vorgesehen, da ging es um die Braunkohle-Verflüssigung.

Da habe ich mich persönlich über mindestens ein Jahr in Vorträgen und Diskussionen sehr engagiert; als Physiklehrer hat man da auch genügend Ahnung. Das haben wir tatsächlich verhindern können, Siemens hat diesen Bauantrag zurückgezogen. Seit einigen Tagen lese ich, dass diese Reaktoren wieder im Kommen sind; nicht in Deutschland, aber zum Beispiel in Finnland. Also: Nichts ist vorbei.

Aber es gab doch sicher noch andere Erfolge in Wolfsburg...

Chrost: Eine Aktion, wo wir nicht nur viel Herzblut, sondern auch Schweiß und Arbeit reingegeben haben, betraf das Kraftwerk und die Lackiererei von Volkswagen. Es ging immer um Abgase. Bei der Lackiererei haben wir versucht, zu erreichen, dass möglichst lösemittelarme Lacke verwendet werden. Das haben wir wenigstens damals erstmal nicht erreicht, aber inzwischen ist das anders, weil die Technik inzwischen besser ist.

Bei der Abfall-Mitverbrennung im VW-Kraftwerk ging es um die Verbrennung von getrockneten Lackschlämmen, Altreifen, Altöl. Da war uns klar, dass die Kraftwerk AG versuchte, die Grenzwerte hochzutreiben, damit man mehr verbrennen kann. Das haben wir nicht ganz verhindern können, aber wir haben mit unserem Landesverband erreicht, dass Volkswagen mit dem Land Niedersachsen einen privatrechtlichen Vertrag schloss, in dem die Kraftwerk AG sich verpflichtete, die Grenzwerte nur zu 60 Prozent auszunutzen.

Das hat Jahre gedauert, weil wir immer wieder gekämpft haben, als Team. Und man braucht Partner. Das war bei der Abfall-Mitverbrennung die IG Metall Vorsfelde, weil Vorsfelde durch die Abluftfahne am stärksten betroffen war.

Ein jüngerer Erfolg war ja die Renaturierung der Mühlenriede...

Chrost: Da haben wir die Chance genutzt, dass ein Hochwasser zu Überschwemmungen geführt hat. Ein Grund war ja, dass das Wasser viel zu schnell die Mühlenriede herunterfloss. Die Renaturierung war eines unserer Highlights. Dafür hat die Stadt ja sogar noch einen ersten Preis gewonnen.

Wie hat sich die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung denn über die Zeit verändert?

Chrost: Sehr diffizil war, dass wir von Anfang versucht haben, bei den Parteien und der Verwaltung ein stärkeres Umweltbewusstsein zu erreichen. Wir haben schon Ende der 80er Jahre regelmäßige Treffen mit dem Umweltamt eingeführt. Und wir haben bei den Spitzen von Politik versucht, deutlich zu machen, dass die Zusammenarbeit der Ämter mit dem Umweltamt besser werden muss. Zum Beispiel bei Kompensationsmaßnahmen – ein Thema, das uns heute noch betrifft. Der Geschäftsbereich Grün hat sie geplant, durchgeführt und sich selbst kontrolliert. Eine Sache, die so natürlich nicht ging! Da gibt es inzwischen eine deutliche Verbesserung.

Heute ist das Problem ja, dass die Stadt seit vielen Jahren so viel baut, dass sie nicht mehr nachkommt. Es gab ja sogar Fälle wie in Hattorf, wo man bei der Stadt nicht mehr wusste, dass auf der Fläche für das neue Feuerwehrhaus eigentlich noch eine Kompensationsmaßnahme für den Kerksiek geplant war. Die Stadt erklärt ja, dass man da jetzt vorankommen muss. Wie optimistisch sind Sie beim Nachholen?

Schreiter: Ich bin optimistisch, dass das klappt. Aufgrund des gewachsenen Verständnisses in der Gesellschaft beim Thema Umwelt und Naturschutz und auch aufgrund von Personalwechsel in der Verwaltung hat sich das positiv entwickelt. Wir haben jetzt Ansprechpartner, die die Sache in die Hand genommen haben, um diese Missstände, die es nun seit 15 Jahren gibt, aufzuarbeiten. Es ist klar, dass sich nicht innerhalb von wenigen Monaten alles korrigieren lässt. Aber wir haben den Eindruck, dass man da wirklich sehr bemüht ist, das jetzt geradezuziehen. Erst heute hatten wir dazu mit der Verwaltung wieder ein Gespräch, und das hat dazu beigetragen, dass wir optimistisch sind.

Unter dem heutigen Stadtbaurat läuft das also offensichtlich anders als unter seiner Vorgängerin...

Schreiter: Herr Hirschheide hat an einer wesentlichen Stellschraube gedreht. Er hat ein offenes Ohr für diese Themen und hat dazu beigetragen, dass der Geschäftsbereich Grün und das Umweltamt zusammenarbeiten müssen. Seitdem hat sich Einiges wesentlich verbessert.

Chrost: Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung insgesamt ist gut. In der Politik ist es schwieriger. Die Verwaltung hat unheimlich viel zu tun. Was die Umweltbehörde betrifft, gibt es zum Beispiel in Braunschweig deutlich mehr Personal. Da muss man ein bisschen nachsichtig sein. In unseren allerersten Jahren sind wir sehr kritisch gesehen worden, da sind wir in die grüne Ecke geschoben worden. Das hat sich deutlich verbessert, weil man gesehen hat: Wenn wir etwas machen, ist das solide, und wir erwarten auch nichts Unmögliches.

Umweltbildung ist etwas, was ich schon von meinem Vorgänger Dr. Christoph Stein übernommen habe. Und bei der Gründung der Naturerkundungsstation zum Beispiel ist die Stadt damals sehr kooperativ gewesen.

Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass der Umweltausschuss abgeschafft wurde. War das bitter für Sie?

Chrost: Ich war ja im Umweltausschuss und bin jetzt im Ausschuss für Bürgerdienste, Energie und Umwelt sowie Feuerwehr. Ich habe das nicht als sehr tragisch empfunden, denn die Themen werden ja nach wie vor behandelt – in dem Ausschuss, der jetzt ja größer angelegt ist. Dort passiert ja nicht das Entscheidende, sondern die entscheidenden Dinge werden im Bauausschuss besprochen. Wenn es bei uns um Natur und Umwelt geht, sind es fast immer Dinge, die durch Baumaßnahmen ausgelöst werden.

Jetzt gibt es ja den Klimabeirat, den wir durch die Politik vorgeschlagen haben. Wenn es darum geht, dass wir die CO 2 -Einsparungen erreichen bis 2050 und mittelfristig ja bis 2030, dann muss deutlich mehr passieren. Das muss höher angesiedelt werden, es muss nach unserer Auffassung auch eine Stabsstelle direkt beim Oberbürgermeister geben. Wir werden es im Bereich Verkehr nicht schaffen, die Ziele zu erreichen. Wir werden es vermutlich auch nicht im Bereich CO 2 -Einsparungen durch andere Dinge wie Solar schaffen, denn da liegt Wolfsburg ja ziemlich weit hinten. Da tut sich zu wenig. Durchgängig alle Parteien haben das zu wenig auf dem Schirm. Da ist der Klimabeirat der richtige Ort.

Stichwort Baugebiete. Welche Ansprüchen haben Sie bei der Planung an die Stadt, was müsste da noch mehr getan werden?

Chrost: Wir werden mittelfristig Probleme mit der Fernwärme bekommen. Fernwärme ist, wird immer so schön gesagt, Abfallwärme. Sie kann aber nur dann abfallen, wenn ich fossile Energieträger verwende. Das wird zwar jetzt besser dadurch, dass das VW-Kraftwerk auf Gas umgerüstet wird. Aber das muss ständig laufen, damit wir genügend Wärme bekommen. Das geht auf Dauer nicht.

Schreiter: Bei „Krummer Morgen“ in Heiligendorf ist die Versiegelung durch Schottergärten schon ausgeschlossen worden. So Themen wie Mindeststandard beim Hausbau nach KfW-55, Insektenschutzlampen, Solar und Grünbedachung haben wir eingebracht, und Einiges davon wurde dann auch durchgewunken. Aber was wir erreichen müssen: dass diese Mindestanforderungen, die notwendig sind, um dem Klimawandel entgegenzuwirken und die CO 2 -Reduzierung bis 2050 zu erreichen, nicht für jedes Baugebiet separat neu besprochen werden müssen.

Zum Thema Solar, was auch Herr Chrost sagt: Es kann nicht sein, dass wir riesige Baugebiete wie den Sonnenkamp planen und wichtige Sachen wie Solar da nicht standardmäßig drin haben. Wie wollen wir die Ziele sonst erreichen? Die Stadt möchte jetzt ja auch dem Klimabündnis beitreten...

Chrost: Die Nordhoff-Achse zum Beispiel ist noch weit hin. Aber in den Steimker Gärten habe ich noch keine einzige Solarzelle auf den Flachdächern gesehen. Und für die Quartiere drei und vier in den Bebauungsplänen für den Sonnenkamp taucht die Solarnutzung zur CO 2 -Einsparung gar nicht auf. Aber was ich sehr interessant finde: dass das Büro, das den Umweltbericht schreibt, schon einmal automatisch davon ausgeht, dass wir eine mittlere Temperaturerhöhung von drei Grad haben werden. Da hat keiner aufgeschrien. Verkehrsplanung und Bauplanung – da machen wir weiter wie bisher.

Schreiter: Es wird viel abgetan mit dem Argument, dass man es den Bauherren nicht auferlegen kann, die Finanzmittel dafür auch noch bereitzustellen. Wenn ich aber so viel Geld in die Hand nehme, dass ich ein Eigenheim schaffe, mit dem ich Fläche versiegele, dann muss ich unserer Umwelt auch etwas zurückgeben.

Ist man bei den Schottergärten denn auf einem guten Weg? Es gibt ja nicht nur Baugebiete, sondern auch alte Wohnsiedlungen...

Chrost: Ich glaube, dass das Verwaltung und Politik alleine nicht schaffen können. Für die Kontrolle bräuchte die Stadt mehr Personal. Und es ist eine Frage der Gesellschaft insgesamt. Man möchte im Grünen wohnen, aber man möchte keine Arbeit mit dem Grün haben. Da muss ein Umdenken stattfinden. Was vielleicht hilft: den Leuten klarzumachen, dass viele ihrer Erwartungen nicht eintreten werden. Die Unkräuter kommen ja wieder. Und es wird viel wärmer. Den Leuten muss klar werden, dass sie im Sommer, wenn es sowieso schon viel zu heiß ist, viel zu warme Nächte bewirken, wenn sie Schotter vor ihrem Haus haben.

Herr Schreiter, was haben Sie sich als Schwerpunkte vorgenommen?

Schreiter: Es läuft gut bei uns, und die Themen, die wir haben, müssen weiterlaufen. Das ist in der Intensität eine Herausforderung. Ein Schwerpunkt ist Umweltbildung, da arbeiten wir stark mit Schulen und Kitas zusammen. Es hat sich eine BUND-Jugendgruppe gebildet, und die Jugend wird bei mir ein Schwerpunkt sein. Das wollen wir ausbauen. Ich habe gemerkt, dass in meiner Kindheit festgelegt wurde, wie ich in Zukunft ticken werde – auch wenn das in der Zwischenzeit mal verdrängt wurde. Das richtige Denken im Sinne von Nachhaltigkeit fängt in der Jugend an.

Ein ganz anderes Thema: Die neuen Verordnungen für Naturschutzgebiete sind aus Ihrer Sicht viel zu lasch.

Chrost: Wir glauben, dass das, was die EU eigentlich will ­– nämlich die Natur großflächig zu schützen –, so, wie die Verordnungen werden, nicht hundertprozentig erreicht werden kann. Sowohl die Jagd als auch die Forstwirtschaft müssten noch stärker eingeschränkt werden. Wir werden unter Umständen versuchen, über den Landesverband bei der EU noch versuchen, das zu verbessern.

Schreiter: Ein Harvester neben der Wildkatze oder die Jagd neben dem Schwarzstorch: Das ist weiterhin erlaubt und ein bisschen paradox.

Was ist Ihr Lieblingsplatz im Freien in Wolfsburg – außerhalb des eigenen Gartens?

Chrost: Der Wald direkt südlich vom Steimker Berg und die Wiesenwege nach Nordsteimke. Das sind unsere Spazierwege.

Schreiter: Der Stadtwald, bei den Drei Steinen zum Beispiel. Da kann man auch gut mit Kindern hingehen, da kann man gut wandern.

Der neue Vorsitzende

Christian Schreiter (47) ist in Heiligendorf aufgewachsen und lebt nach einigen Jahren Unterbrechung mit seiner Familie wieder dort. Er ist verheiratet und hat einen vierjährigen Sohn. Schreiter ist gelernter Industriekaufmann und arbeitet als Projektleiter Beschaffung bei VW. Er engagiert sich für die Grünen im Ortsrat Hattorf/Heiligendorf.

