Iris Bothe (Mitte) tritt als parteilose Kandidatin, aber mit voller Unterstützung der SPD bei der OB-Wahl im September 2021 an. Darüber freuen sich die SPD-Unterbezirksvorsitzende Immacolata Glosemeyer und der Jusos-Vorsitzende Pascal Becker.

OB-Wahl in Wolfsburg: Iris Bothe tritt für die SPD an

Iris Bothe will Oberbürgermeisterin von Wolfsburg werden und die Nachfolge von Klaus Mohrs (SPD) antreten. „Mein Herz schlägt für diese Stadt“, sagte die Dezernentin. „Wir sind überzeugt, mit Iris Bothe den Wahlsieg einzufahren“, betonte die SPD-Unterbezirksvorsitzende und Wolfsburger Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer am Dienstag bei einem Pressetermin im Centro Italiano in der Goethestraße. Bothe ist zwar parteilos, der SPD aber eng verbunden.

Große Personal- und Budgetverantwortung Bothe arbeitet seit 27 Jahren für die Stadt Wolfsburg. Seit 2012 leitet sie das Dezernat Bildung, Jugend und Integration mit etwa 1000 Mitarbeitern und verantwortet das größte Budget der Stadtverwaltung. Bothes Nominierung war ein Vorschlag der Findungskommission, der neben Glosemeyer auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs, der Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs und der Jusos-Vorsitzende Pascal Becker angehörten. Der SPD-Unterbezirksvorstand folgte mehrheitlich dem Vorschlag der Findungskommission. Beim Unterbezirksparteitag im Januar müssen die SPD-Mitglieder der Kandidatur noch zustimmen. Klare gegen gegen Rechtspopulismus Glosemeyer verdeutlichte, welche Punkte für Bothe sprechen. Die 52-Jährige verfüge als Fachdezernentin über Führungsqualitäten und trage seit Jahren Personalverantwortung. Bothe habe für einen flächendeckenden Ausbau von Krippen- und Kita-Plätzen gesorgt, alle Schulen in Ganztagsschulen umgewandelt und die Ostfalia-Hochschule mit zukunftsorientierten Studiengängen weiterentwickelt. Sie besitze die nötige Finanz- und Wirtschaftskompetenz. So wurde während Bothes Zeit als kommissarische Finanzdezernentin der Doppelhaushalt 2020/21 eingebracht. „Außerdem zeigt Iris Bothe klare Kante gegen die AfD und Rechtspopulismus", sagte Glosemeyer. Zuverlässig, ehrlich, umsetzungsstark Bothe verfüge über einen hohen Bekanntheitsgrad und sei in der Stadt hervorragend verankert und vernetzt. „Sie genießt eine große Akzeptanz in der Bevölkerung", unterstrich Glosemeyer. Jusos-Vorsitzender Becker ergänzte: „Iris Bothe ist zuverlässig, ehrlich und vor allem umsetzungsstark. Sie weiß, was sie für Wolfsburg will." Für Bothe gehört dazu in erster Linie die Bewältigung der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen. „Ich möchte alle Wolfsburger, die Einrichtungen und Unternehmen gut durch diese Krise bringen", sagte die 52-Jährige. Sie bezeichnete sich als Teamspielerin und stehe für Werte wie Respekt, Verlässlichkeit, Offenheit, Fairness und Verantwortung. Wolfsburg sei eine weltoffene und vielfältige Stadt. „Die Innovationsfreude dieser jungen Stadt fasziniert mich jeden Tag", meinte Bothe. Sie setze auf ein verantwortungsbewusstes wirtschaftliches Handeln in Verbindung mit einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Drei weitere Bewerber für die OB-Wahl Die Wahl des neuen Stadtoberhaupts findet am 12. September zusammen mit der Kommunalwahl statt. Für die CDU wird Dezernent Dennis Weilmann antreten. Mit Bastian Zimmermann (Die Linke) und Thomas Schlick (AfD) stehen zwei weitere Bewerber bereits fest. Bei der PUG gilt Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn als Favorit. Noch nicht bekannt ist, ob FDP und Bündnis 90/Die Grünen einen eigenen Kandidaten aufstellen.