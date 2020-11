Drei Fälle des besonderes schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes werden einem heute 30-Jährigen vorgeworfen. Der Tatort ist Wolfsburg. Der Angeklagte muss sich seit Dienstag vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. Ihm wird zur Last gelegt, dass er erstmals als 17-Jähriger sexuelle Handlungen an seiner Cousine vorgenommen habe. Dieser erste Fall datiert auf 2007, damals war das Mädchen gerade einmal sechs Jahre alt. Zwei weitere Fälle im Zeitraum bis 2013 soll es gegeben haben. In der Anklage heißt es, der 30-Jährige habe ein sexuelles Interesse an dem Kind gehabt. Vier Verhandlungstage sind für den Prozess angesetzt. Das Verfahren findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.