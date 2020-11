Seat-Marke Cupra startet 2021 in Rennserie

Erst kürzlich wurde bei Volkswagen der Fokus auf Nachhaltigkeit verstärkt. Der Start des vollelektrischen ID.3 war bereits ein großer Schritt. Doch auch die Dienstwagen werden zunehmend elektrisch – und selbst die beliebte Currywurst in der Werkskantine muss regelmäßig einem vegetarischen Gericht weichen. Dieses Engagement des Wolfsburger Konzerns trägt die Seat-Tochter Cupra nun auch in den Motorsport: Die „Extreme E” stellt ab 2021 Nachhaltigkeit und Geschlechtergerechtigkeit in den Fokus. Das Design ihres Teilnehmerfahrzeugs präsentierte Cupra bereits im September bei der Eröffnung der ersten Cupra Garage in Hamburg (WN berichteten).

Seit 2014 gibt es mit der Formel E bereits hochklassigen, elektrisch angetriebenen Rennsport auf Rundstrecken. Einer der Väter der Formel E, Alejandro Agag, geht nun einen Schritt weiter und entwickelte den Serie „Extreme E“. Diese nimmt sich besonders Umwelt und Gesellschaft an. Ende Oktober erfolgte die virtuelle Ankündigung des Projektes: Strecken, Teams, das einheitliche Fahrzeug und sogar ein Schiff wurden vorgestellt.

„Extreme E“ = Verantwortung des Menschen für den Klimawandel

Die Grundidee hinter der „Extreme E“ liegt in der Verantwortung des Menschen für den Klimawandel. Da weltweit mehr Menschen Sport schauen, als Umweltreportagen, wollen die Macher die Plattform nutzen, um auf die aktuellen Probleme des Planeten Erde aufmerksam zu machen. Im Kern dessen steht ein vollelektrisches Auto: der Odyssey 21. Der Motor des 1650 Kilogramm schweren SUV leistet 400 Kilowatt (550 PS) und beschleunigt das Gefährt in 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Der Top-Speed liegt bei Tempo 200. Steigungen bis zu 130 Prozent sollen für den Odyssey 21 kein Problem sein. Die Kraft dazu kommt aus einem 400 Kilogramm schweren Akku im Boden des SUV.

Alle neun Teams werden mit dem gleichen Modell ausgestattet. In der ersten Saison können die Teams das Exterieur ihres Rallye-Cars selbst bestimmen. Ab der dritten sollen sie erste Bereiche der Technik beitragen können. Der Volkswagen Konzern ist über seine Marke Cupra in der „Extreme E“ vertreten. Die spanische Sport-Marke der Tochter Seat tut sich hierzu mit dem Autotuner und -veredler ABT Sportsline zusammen. Die Firma aus Bayern ist von Anfang an in der Formel E dabei und bringt einiges an Expertise mit in die „Extreme E“. Als eine Hälfte des Fahrerteams präsentierten Cupra und ABT den Motorsport-Allrounder Matthias Ekström.

Geschlechtergerechtigkeit – Frau ist zweite Hälfte des Fahrerteams

Der zweite Platz wird wie in allen Teams von einer Frau eingenommen. Denn die „Extreme E“ setzt nicht nur auf Nachhaltigkeit sondern auch auf Geschlechtergerechtigkeit. Damit ist sie die erste Rennserie, die ein ausgeglichenes Geschlechter-Verhältnis im Fahrerlager vorweist. Die beiden Teammitglieder fahren im selben Auto und sind so auch abwechselnd die Beifahrer ihrer Partner.

Im Jahr 2021 sind fünf Etappen der „Extreme E“ geplant. Diese sollen an besonders vom Klimawandel bedrohten Orten stattfinden, um auf das Leid aufmerksam zu machen. Los geht es im März in der saudischen Wüste. Von dort an die von Plastikmüll und steigendem Meeresspiegel bedrohte Küste des Senegal und zu den schwindenden Eisflächen Grönlands. Danach folgt der von Waldbränden und Abholzung bedrohte Amazonas-Regenwald, bevor die Saison ihren Abschluss an den abtauenden Gletschern Feuerlands findet. Alejandro Agag bezeichnete die Extreme E als Mischung aus der Rallye Dakar und dem Podrace aus Star Wars. Passenderweise findet die erste Etappe am Drehort der Weltraum Saga statt.

Fünf Rennorte, jeweils zweitägige Events

An jedem der fünf Rennorte erwartet die Teams ein zweitägiges Event. Es beginnt mit der Qualifikation; darauf folgen die Halbfinals und ein Finallauf. Diese bestehen aus jeweils zwei Runden von je acht Kilometern. Nach den Runden wechseln sich Fahrer und Fahrerin ab. Besonderheiten sind ein Bonus für den weitesten Sprung und eine Beteiligung der Zuschauer, die Punkte vergeben können. Die Zuschauer sind übrigens nur von Zuhause aus dabei. Eine Entscheidung, die bereits vor Social-Distancing fiel, denn die Organisatoren wollen die Natur vor Ort schonen. Auf Bandenwerbung wird ebenfalls verzichtet. Diese wird lediglich am Bildschirm eingeblendet.

An den Rennorten will die „Extreme E“ zudem lokale Initiativen für den Umweltschutz unterstützen und einen bleibenden Effekt hinterlassen. So ist beispielsweise das Pflanzen von einer Million Mangroven in den Küstenwäldern des Senegal geplant. Aber auch die Abläufe der „Extreme E“ selbst sollen CO 2 -neutral sein. Der Strom der E-Renner kommt hierzu aus solarbetriebenen Wasserstoffzellen. Anders als sonst bei großen Motorsportserien üblich, werden Material und Fahrzeuge auch nicht per Flugzeug zum Rennen transportiert, sondern per Schiff. Hierfür bauten die Macher das ehemalige Postschiff St. Helena um. Es fährt mit schwefelarmem Diesel statt mit Schweröl. Transportiert die Teams sowie das Material, dient als „Mutterschiff“ der „Extreme E“ und beherbergt ein Forscherteam, das die Auswirkungen des Klimawandels untersucht.

Unter den neun bisher bestätigten Teams finden sich neben ABT-Cupra auch große Namen wie Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Diese schicken ihre eigenen Mannschaften an den Start und knüpfen an ihre Formel-1-Rivalität an. Alles im Namen von Nachhaltigkeit, Umwelt und Geschlechter-Gerechtigkeit.