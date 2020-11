Vorsfelder MTV betreut seine Mitglieder auf allen Kanälen

Luisa, Luana und Laura (von links) zeigen im Online-Channel, wir neue und alte Dancefloor-Schritte gehen. Ersetzen kann das das übliche Miteinander natürlich nicht. Aber auch sie tun alles, um mit den Vereinsmitgliedern in Kontakt zu bleiben.

Vorsfelde. Gut 88.000 Sportvereine gibt es in Deutschland. Wie viele nach dem zweiten Lockdown noch übrig sind, weiß niemand.

Es ist eine Mischung aus Trotz, Enttäuschung, Niedergeschlagenheit und dem unbedingten Willen, nicht aufzugeben, den man dieser Tage in den Sportvereinen antrifft. Allzu große Gelegenheit, sich den Gefühlen hinzugeben, hat man auf Seite der Verantwortlichen und Trainer allerdings nicht - es gilt um jedes Mitglied zu kämpfen und sie zu ermuntern, zum zweiten Mal in diesem Jahr für sich allein zu Hause zu trainieren, online und per Video.

Man wisse nicht, wie man aus dem zweiten Lockdown herauskomme, sagt Fabian Vandrey vom MTV Vorsfelde. „Auf die Mitgliederzahlen blicken wir mit Sorge, November und Dezember waren immer Monate mit Zuwächsen, da gehen uns einige verloren, das ist auch für Großsportvereine schwer zu kompensieren.“ Tanzvideos und Gesundheitskochen beim MTV Wolfsburgs größter Sportverein hält wie alle anderen kleineren und größeren Vereine und Fitness-Studios mit einer Reihe von Lockdown-Aktivitäten dagegen. Von Kinder-Yoga und Tanzvideos über Rehabilitationssport bis hin zum Live-Gesundheits-Cooking reicht das. Viele ältere Vereinsmitglieder, diese Erfahrung hat man auch bei den anderen Anbietern gemacht, haben sich gut in die Online-Technik eingearbeitet. Wer nicht klarkommt, meldet sich bei den Vereinen und bekommt Hilfe. Felippa und Fabienne zeigen, wie Kinderyoga geht. Foto: MTV Kinderyoga macht beim MTV die Ergotherapeutin aus dem Ganztagsbereich, mit dem der Verein kooperiert. Sowohl Bewegung als auch Entspannung sei schon bei den Jüngsten wichtig, sagt Vandrey. „Wir müssen uns mit der Lage arrangieren, es kann ja nicht sein, dass gerade die Kinder unter der Situation leiden. Und wie lange das so noch geht, wissen wir ja nicht.“ In den zurückliegenden Jahren habe sich das Thema Sportunterricht für Kinder ohnehin zugespitzt, die Weltgesundheitsorganisation warne seit langem vor den Folgen von Bewegungsmangel schon bei den Jüngsten. Übergewicht und ADHS seien nur zwei Themen, wenn jetzt über etliche Wochen Kinder nicht erreicht werden könnten, sei dies besorgniserregend. „Sports to go“ wurde zum Renner Im Bereich der Jugend versuche man, die Mädchen und Jungen durch Video und Zoom bei der Stange zu halten, ebenso im Erwachsenenbereich. Zum Renner wurde dabei das Angebot „Sports to go“, bei dem Daniela Kluge und Sabine Sluga einen Gerätepark zum Mitnehmen zusammenstellten und das Ganze durch Mitmachvideos flankierten. Und weil zu Sport und Bewegung auch - gerade in Corona-Zeiten - eine adäquate Ernährung mit viel Inhaltsstoffen, die helfen, resistent und robust zu werden, gehört, gibt es auch Live-Cooking. Ernährungsexpertin Birgit Leuchtmann-Wagner zeigt per Video, wie’s gemacht wird. Alle Infos auf der Homepage vom MTV: www.mtv-vorsfelde, per Email unter info@mtv-vorsfelde.de, Telefonnummer 05363 71346.