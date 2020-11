OB-Kandidatin Bothe: Wolfsburg ist die attraktivste Stadt

Am 12. September 2021 findet in Wolfsburg die Oberbürgermeisterwahl statt. Für die SPD tritt die parteilose Iris Bothe an, die am 19. November ihren 53. Geburtstag feiert. Bei ihrer Vorstellung als Kandidatin am Dienstag erklärte die Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, warum für sie Wolfsburg die attraktiveste Stadt zum Leben und Arbeiten ist, welche Rolle das fehlende Parteibuch spielt und wie ihr Verhältnis zu Mitbewerber Dennis Weilmann ist.

Iris Bothe über...

... ihre Motivation, als OB-Kandidatin anzutreten: „Ich habe mich sehr gefreut, dass mich die SPD angesprochen hat. Mein Job macht mir ausgesprochen großen Spaß. Ich suche also nicht unbedingt eine neue Herausforderung. Aber mir ist daran gelegen, dass das, was an positiven Entwicklungen auf den Weg gebracht wurde, auch weitergeführt wird. Das ist eine hohe Motivation für meine Kandidatur. Mein Herz schlägt für diese Stadt. Seit 20 Jahren trage ich Führungsverantwortung. Auch als Stadtjugendpflegerin waren die Abende schon lang und manches Wochenende reichhaltig an Arbeit. Insofern weiß ich genau, worauf ich mich einlasse. Ich bin sehr leidenschaftlich in dem, was ich tue für die Stadt Wolfsburg. Die verschiedenen Stationen meines Berufslebens waren nicht nur geprägt durch die Themen Bildung, Familie, Integration, Chancengerechtigkeit oder (Jugend-)Kultur. Besonders die Begegnungen mit den Menschen dieser Stadt und die gemeinsame Umsetzung von Zielen und Projekten haben mich immer begeistert und motiviert.“

… über Wolfsburg: „Als Teamspielerin habe ich mich immer auf gute Mitstreiter innerhalb des Rathauses, aber auch in der Stadtgesellschaft verlassen können, um Ideen voranzubringen und weiterzuentwickeln. Der Entwicklungswille trifft auf kaum eine Stadt so zu wie auf Wolfsburg. Die Innovationsfreude hat mich von Anfang an, als ich 1993 bei der Stadt Wolfsburg begonnen habe, fasziniert. Man hatte hier immer Chancen, gute Ideen auf kurzem Wege mit anderen realisieren zu können. Wolfsburg ist auch insofern besonders, weil es sich durch Zugezogene ganz unterschiedlicher Herkünfte mit all ihrem Wissen, Können und kulturellem Erbe zu einer dynamischen und erfolgreichen Stadt entwickelt hat.“

… über die Schwerpunkte im Wahlkampf: „Einerseits müssen wir die wichtigen Themen im Rahmen der Stadtentwicklung am Standort eines Weltkonzern voranbringen. Gleichzeitig gibt es Interessen von Menschen in den Stadt- und Ortsteilen, die bewegen sich auf einer ganz anderen Ebene: Finde ich eine bezahlbare Wohnung, wird mein Arbeitsplatz erhalten, wie ist meine Perspektive als Selbstständiger, bekomme ich einen Kita- oder Ausbildungsplatz?“

… das fehlende SPD-Parteibuch: „Ich trete an als parteilose Kandidatin für die SPD. In den vergangenen Jahren habe ich immer wieder festgestellt, dass bei dem, was ich für wichtig erachte, die Schnittmenge zwischen mir und der SPD am größten war. Ich glaube, dass es für die Wähler auch attraktiv ist, eine parteilose Kandidatin zu haben. Ich bin für viele interessant und wählbar, für die die Frage der Partei weniger wichtig ist, als das, was sie mit der Person verbinden.“

… ihre künftiges Miteinander mit Dennis Weilmann. Der Erste Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur ist der CDU-Kandidat für die OB-Wahl: „Erstmal muss man doch total froh sein, dass es zwei Menschen gibt – neben den Kandidaten der anderen Parteien – die bereit sind, Verantwortung für diese Stadt zu übernehmen. In diesen Zeiten ist es ja bei Wahlen manchmal nicht mehr so einfach, überhaupt Kandidaten zu finden. Der Job ist mit vielfachen Herausforderungen verbunden und kein Sonnenschein-Amt. Wenn ich an das letzte halbe Jahr zurückdenke, da hatte ich so manche schlaflose Nacht. Es ist doch gut, wenn den Wählern ein Angebot gemacht wird und sie sich entscheiden können. Natürlich werden Dennis Weilmann und ich unterschiedliche Positionen verfolgen, aber wir haben beide das Interesse, diese Stadt voranzubringen.“

… die nächsten Monate: „Für mich steht im Vordergrund, die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie, die jung bis alt betreffen, zu bewältigen. Mir ist es ein Anliegen, mit den Menschen, den Einrichtungen und Unternehmen gut durch die Krise zu kommen und ein verlässlicher Partner zu sein.“

… ihre Stärken: „Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung kann ich von Bildung, über Digitalisierung bis hin zu Stadtentwicklung und Wohnungsbau eine große Bandbreite an Themen abdecken. Geleitet haben mich immer Werte wie Respekt, Verlässlichkeit, Offenheit, Fairness und Verantwortung.“

… die Möglichkeit, sich in Corona-Zeiten bei den Bürgerinnen und Bürgern vorzustellen: „Ich werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, analog und digital, um mit den Menschen in Dialog zu treten. Da werden wir viel Fantasie entwickeln, damit uns das gut gelingt.“

Zur Person:

Iris Bothe wurde am 19. November 1967 in Braunschweig geboren. Sie ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und wohnt im Hellwinkel.

Sie wuchs auf in Braunschweig, Idar-Oberstein und Delmenhorst und kehrte nach dem Abitur 1987 in unsere Region zurück. Von 1988 bis 1991 studierte Bothe Sozialpädagogik an der heutigen Ostfalia.

Seit 1993 arbeitet Bothe bei der Stadt Wolfsburg, unter anderem war sie Stadtjugendpflegerin und Leiterin des Geschäftsbereichs Schule. Seit 2012 ist Bothe Dezernentin für Jugend, Schule und Integration.

